自行車／解鎖日本騎車：島根半島東部海岸線

身邊的朋友都有日本騎單車的經驗，心裡也默默埋下想完成一趟日本單車之旅的想法，尤其是看完朋友傳來的影片，覺得島根縣有山有海也太美了，有時間一定要去島根騎車，腦海裡浮現了旅行規劃。

喜歡嘗鮮的我，每一年都會想要挑戰點不一樣的活動，2023年的年初朋友傳了下面這個活動給我，心想：這不就是我一直想去的地方嗎？「別再猶豫了，這世界從來就不會等你準備好！」二話不說馬上決定參加，在2023年的尾聲，參加一趟日本的單車活動。

以往都是以步行及巴士的方式探索日本鄉村，幸好這趟旅行有單車旅行經驗豐富的前輩同行，讓我能安心解鎖第一次在日本騎單車的經驗。

特別感謝 大瓶哥、Jay哥 這趟旅行的照顧

第一天我們下午抵達岡山機場，距離我們要到的島根松江還有2～3個小時的車程，可以選擇搭巴士或JR前往，我們這次是旅行社包車前往，11月底已經是秋天的尾巴，一路上楓紅滿開，在車上瀏覽國道美景。

岡山桃太郎機場

專車接送

一陣舟車勞頓之後，抵達我們住的飯店 Matsue New Urban Hotel，這是一間人與車都可以進房的單車友善飯店，假如你有帶單車前來入住，你的單車可以跟你一起進房停放，這對單車騎士來說是相當友善的服務。

Matsue New Urban Hotel：左邊是本館、右邊是別館

因為第一天到飯店已經晚上了，所以也沒特別到外面亂晃。

房間看出去的景

接待櫃檯在別館，1樓有許多自由索取的用品，現在有些飯店也會提供這樣的設施服務，但是用品的品項多到需要設置一個大區域，倒是第一次碰到，真的非常貼心，對於女性旅客是相當受歡迎設施，像是浴衣、髮帶、卸妝液、化妝水、乳液…等等。

選擇困難的我 正在挑選用品

第二天早上起了個大早，餐廳在本館9樓，選個舒適的座位，坐在窗面向宍道湖的座位 ，就可以一邊品嚐美食，一邊欣賞美景。

美味早餐

我們這次不是帶自己的單車來騎，而是選擇在當地租單車，台灣捷安特在日本已有38間店鋪，島根松江市的捷安特松江店是山陰地區目前唯一店鋪，不僅有販售自行車、人身部品，還有專業維修，也能租自行車(需要上網先預約)，提供完整的一站式服務，不想帶單車也完全沒問題，只要事先在網路上預約租單車，就能從飯店走去捷安特取單車。

捷安特松江店

店鋪緊鄰一畑電車的松江宍道湖溫泉站「松江しんじ湖温泉駅」，租好自行車就可以在店鋪後面的小通道直達月台搭乘一畑電車往出雲大社，對於租自行車旅行的新手騎士來說相當方便。不過我們這次是來參加島根半島東部的活動，希望有機會能再來一趟，悠哉的體驗島根西部的人文歷史。

店鋪外觀

在捷安特把單車調整完畢，我們就從松江移動到了境港住宿老屋 Gust house かたゑ庵，屋主非常熱情的接待，來這邊入住的人都是朋友，因此等晚上人都到齊之後，要先在大廳集合，簡單的自我介紹，這是屋主的經營理念，沒想到我們是屋主接待的第一組台灣客人，太驚喜了。

在大廳集合自我介紹

舉杯慶祝歡迎來到島根縣

活動前補充滿滿的能量

謝謝屋主招待 暖桌非常舒服

境港市不愧是最接近日本海的小城鎮，早上起床大概只有5度，也因為靠海，體感溫度又更低，但這天是旅行的重點，要趕緊起床整裝。

位於境港市 gust house かたゑ庵

裝備照必須拍

享用豐盛的早餐

準備出發活動現場

在抵達起點七類港，太陽已緩緩昇起，氣溫10度左右，有陽光就不冷了！現場參與活動的車友也陸續報到，在報到的時候，聽說只要有參加並完成路線就有抽獎資格。

感謝把我們車子帶來的保姆車

簽署參賽聲明書

眾多車友齊聚

精神滿滿的四人小車隊準備出發

這次的活動有兩種行程，休閒組61Km是繞島根半島東部一半，挑戰組97Km是繞島根半島東部全段，我們的四人小車隊分成兩隊，我是初次在島根騎車，所以選擇了休閒組61Km，體驗冬天在臨海的城市騎車。

活動路線：綠線是休閒組、紅線是挑戰組

活動開始前，主辦方先是簡單的致詞與說明，直到9點整準時出發，因為這場活動不是計時競賽，所以不是印象中的鳴槍出發，而是排成兩列並每間隔5秒放行兩車出發，這樣就不會因為擁擠而不慎碰種。

主辦方致詞

大家列隊準備出發

往美保關燈塔的路上

正在努力騎上坡段的我

補給都是提供島根當地的特色小點，實作太美味了，忍不住在補給站多吃了一些，讓我覺得印象最深刻是第一站的蜜柑甜酒釀，酸酸甜甜的味道，順口好喝；第二站看到美味的鰻魚飯糰，也在現場吃了2個；第三站櫻花麻糬，Q彈的粉色麻糬皮，內餡是鬆軟紅豆泥，休閒組最後一站是小肉包、野生貝類味增湯（淡菜、佛手貝），吃飽喝足才有力氣前行。

蜜柑甜酒釀

栗子饅頭

彩雲堂的羊羹

鰻魚飯糰

柿子乾、櫻花麻糬

看我滿足的臉就知道 這些補給有多美味

休閒組的最後一站補給

熱騰騰小肉包

野生貝類味增湯（淡菜、佛手貝）

騎行的過程，發現日本車友都非常認真參與，到補給站幾乎是簽到完、吃完補給，就立刻出發至下一站，跟來觀光的我們形成強烈對比。

悠哉閒晃的觀光客

每個補給點都有設置停單車的區域

島根半島上有眾多小漁港，海岸線與夕陽相襯更是景色優美，也是日本百大秘境之一。

美保關燈塔附近眺望

臨海路線

海灣秘境

完成騎乘，終點還有松葉蟹味增湯等著你，也太棒了吧！還有抽獎，結果我什麼都沒抽到，殘念！結果大會人員安慰我說：沒關係，味增湯可以多喝幾碗喔！

大會準備的完賽抽獎

完賽禮：松葉蟹味增湯喝到飽

完賽證明必須要拍

單車活動最怕就是碰到跟汽機車爭道，島根半島不像大都市，人車流量都很大，是個騎單車的好地方。而且為了讓更多人能享受單車樂趣，島根縣特別設計各種適合初級至高級的單車環遊路線，積極的推廣單車活動，讓更多人認識這個富有人情味的城市。如果時間允許，真的會很想在這裡Long Stay，細細感受島根這座城市帶來的美好。

最後特別感謝秋原小姐，陪我們一起參加單車活動，希望2024年能夠有足夠的時間，再次造訪島根縣。