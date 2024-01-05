高球／日立冷氣慈善盃 高雄開打

日立冷氣慈善盃女子高爾夫菁英賽今起至1月7日在高雄信誼球場慈善開打！日立冷氣慈善盃今年將邁入第16年，為全世界首場職業高爾夫球積分賽事，除了提供給台灣球員和國外球員同場較勁、切磋球技的機會，更年年捐贈給公益團體與偏鄉學校，讓球迷在為台灣球員加油的同時，也能盡一份自己的愛心。今年是日立冷氣慈善盃首次移師高雄，2023年日本好手櫻井心那以精湛球技贏下冠軍，今年度台灣優秀選手將再與海外選手對決，角逐冠軍寶座。日立冷氣誠摯邀請民眾前進陽光普照的南台灣，到「高雄信誼球場」比賽現場為選手們加油。

日立冷氣慈善盃以「體育結合慈善」為賽事理念，已經連續16年傳播愛心捐贈公益團體，至今累積總額突破九千三百萬。民眾購票前往球場為選手加油、觀看精彩球賽的同時，也能一同響應日立冷氣的慈善愛心行動。

2024日立冷氣慈善盃捐贈金額累計將突破9,300萬。左起TLPGA賽務總監駱淑禎、TLPGA理事長劉依貞、日立冷氣董事長菊地正幸、日立冷氣總經理羅淮正、信誼高爾夫球場總經理林壬林。圖／日立冷氣提供

日立冷氣深耕台灣近60年，為全台最大變頻空調製造廠，除了致力讓台灣接軌國際，長期贊助國際自由車環台賽、Challenge Taiwan鐵人三項、嘉義市國際管樂節、台南鹽水蜂炮以及棒球亞錦賽；也為台灣教育環境做出許多貢獻，如前往偏鄉學校捐贈空調產品，讓台灣學童有更舒適的學習環境。並開辦產學合作教育訓練中心，打造技職優秀人才，實現日立冷氣「珍愛地球 深耕台灣」的理念。

為了便於球迷朋友們親臨現場共襄盛舉，主辦單位於「左營高鐵站－彩虹市集計程車乘車處」設有接駁車，免費接駁觀眾往返球場和高鐵站，歡迎民眾洽年代售票系統，購票入場為選手加油。不便前往球場的球迷朋友，亦可於1月6日至1月7日下午1點準時收看民視無線台觀賽；線上應援請上YouTube搜尋民視新聞網、FTVN53LIVE頻道，更多活動詳情可查日立冷氣慈善盃官方網站：https://ladiesclassic.jci-hitachi.tw/。