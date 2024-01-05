聽新聞
test
0:00 / 0:00

高球／日立冷氣慈善盃 高雄開打

聯合報／ 記者黃筱晴／台北報導
2024日立冷氣慈善盃女子高爾夫菁英賽賽前記者會長官與選手代表和冠軍獎盃合影。圖／日立冷氣提供
2024日立冷氣慈善盃女子高爾夫菁英賽賽前記者會長官與選手代表和冠軍獎盃合影。圖／日立冷氣提供

日立冷氣慈善盃女子高爾夫菁英賽今起至1月7日在高雄信誼球場慈善開打！日立冷氣慈善盃今年將邁入第16年，為全世界首場職業高爾夫球積分賽事，除了提供給台灣球員和國外球員同場較勁、切磋球技的機會，更年年捐贈給公益團體與偏鄉學校，讓球迷在為台灣球員加油的同時，也能盡一份自己的愛心。今年是日立冷氣慈善盃首次移師高雄，2023年日本好手櫻井心那以精湛球技贏下冠軍，今年度台灣優秀選手將再與海外選手對決，角逐冠軍寶座。日立冷氣誠摯邀請民眾前進陽光普照的南台灣，到「高雄信誼球場」比賽現場為選手們加油。

日立冷氣慈善盃以「體育結合慈善」為賽事理念，已經連續16年傳播愛心捐贈公益團體，至今累積總額突破九千三百萬。民眾購票前往球場為選手加油、觀看精彩球賽的同時，也能一同響應日立冷氣的慈善愛心行動。

2024日立冷氣慈善盃捐贈金額累計將突破9,300萬。左起TLPGA賽務總監駱淑禎、TLPGA理事長劉依貞、日立冷氣董事長菊地正幸、日立冷氣總經理羅淮正、信誼高爾夫球場總經理林壬林。圖／日立冷氣提供
2024日立冷氣慈善盃捐贈金額累計將突破9,300萬。左起TLPGA賽務總監駱淑禎、TLPGA理事長劉依貞、日立冷氣董事長菊地正幸、日立冷氣總經理羅淮正、信誼高爾夫球場總經理林壬林。圖／日立冷氣提供

日立冷氣深耕台灣近60年，為全台最大變頻空調製造廠，除了致力讓台灣接軌國際，長期贊助國際自由車環台賽、Challenge Taiwan鐵人三項、嘉義市國際管樂節、台南鹽水蜂炮以及棒球亞錦賽；也為台灣教育環境做出許多貢獻，如前往偏鄉學校捐贈空調產品，讓台灣學童有更舒適的學習環境。並開辦產學合作教育訓練中心，打造技職優秀人才，實現日立冷氣「珍愛地球 深耕台灣」的理念。

為了便於球迷朋友們親臨現場共襄盛舉，主辦單位於「左營高鐵站－彩虹市集計程車乘車處」設有接駁車，免費接駁觀眾往返球場和高鐵站，歡迎民眾洽年代售票系統，購票入場為選手加油。不便前往球場的球迷朋友，亦可於1月6日至1月7日下午1點準時收看民視無線台觀賽；線上應援請上YouTube搜尋民視新聞網、FTVN53LIVE頻道，更多活動詳情可查日立冷氣慈善盃官方網站：https://ladiesclassic.jci-hitachi.tw/

高爾夫 冷氣 環台賽 偏鄉學校 自由車 愛心

延伸閱讀

蕭美琴再度合體李昆澤 比出大愛心讓民眾尖叫

影／蕭美琴再度合體李昆澤 車掃展現超高人氣

政治網紅「皮筋兒」及高雄6議員 北上應援基隆鄭文婷車掃

黃色小鴨重返高雄！逾250輛小鴨計程車現身 運匠曝南韓觀光客也愛

相關新聞

高球／日立冷氣慈善盃 高雄開打

日立冷氣慈善盃女子高爾夫菁英賽今起至1月7日在高雄信誼球場慈善開打！日立冷氣慈善盃今年將邁入第16年，為全世界首場職業高...

高球／高協辦頒獎受贈典禮 中華隊將與南韓隊赴泰集訓

2024年中華高協國家隊員頒獎授證典禮，今天在台北市南京東路二段高協會址舉行，中華高球協會理事長王政松親臨主持，他透露今...

桌球／世團賽2月登場 林昀儒鄭怡靜領軍拚奧運資格

2024年世界桌球團體錦標賽2月16日將在韓國釜山登場，8強隊伍將可取得巴黎奧運資格，台灣男、女團將分別由林昀儒與莊智淵...

球賽意外拍到女子露乳畫面ESPN道歉 成人網站卻要重金尋人

體育轉播意外拍到女子脫衣露乳的畫面，雖非故意但美國ESPN也只能摸摸鼻子，事後馬上發出道歉聲明，向全美觀眾致歉。 美國ESPN於元旦當天晚上轉播一場大學美式足球賽，由德克薩斯大學長角牛隊對決華盛

體育署公告113年營利事業捐贈名單 去年捐贈近10億元

為健全運動產業發展核心之職業運動發展，並推動相關業餘運動加速職業化進程及發展重點運動賽事，營利事業可透過教育部設置專戶，...

羽球／戴資穎代言蠟筆小新聯名商品 明出發大馬備戰 

羽球品牌VICTOR首度攜手日本超人氣卡通「蠟筆小新」，推出一系列以卡通角色為形象設計的商品，而即將出發馬來西亞備戰的我...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。