高球／高協辦頒獎受贈典禮 中華隊將與南韓隊赴泰集訓

2024年中華高協國家隊員頒獎授證典禮，今天在台北市南京東路二段高協會址舉行，中華高球協會理事長王政松親臨主持，他透露今年國家隊員將破天荒，首次與亞洲高球強權南韓國家隊一起在泰國集訓、比賽，互相切磋球技，強化戰力。

國家男、女隊預訂27日出發前往泰國，2月5日結訓，三度入選國家男隊的吳丞軒表示，南韓選手以心理素質見長，鐵桿精準，很有借鏡的效果，「我曾到泰國比賽，那裡的球場到處水溏，不管是果嶺旁、球道上，都水池密布，很有挑戰性，在這樣的場地與高手過招，我們可以感受到中華高協王政松理事長安排的用心。」

此外，行之有年的6、7月間國家隊赴美移地訓練的行程依舊，選手們對未來的一年都充滿期待。為了敦促國家隊員精益求精、持續進步，今年首次採行汰換機制，如果國家隊員在春、夏季賽，以及4月舉行的台灣業餘錦標賽等三項賽事總成績排名國家隊末三名，且成績不如國家二隊前三名，國家隊員資格將被後者取代。

王政松語重心長，以去年10月贏得第30屆聖托盃世界業餘女子高球賽個人冠軍的許淮茜為例，勉勵國家隊員勇於改變，高球之路才會長久。他表示，許淮茜從小經歷裙襬和國家隊的培訓，一路成長蛻變，她的成功經驗證明，在國家隊培訓要開放胸襟，接納教練的建議，「如果某個觀念或動作上的修正，是為了成績的突破，把路走得長長久久，我建議大家要勇於接受。」王政松並承諾，高協將盡最大的努力，提供最好的師資及訓練環境，不讓國家隊員輸在起跑點上。

中華高協國家隊員於去年12月7日經冬季賽選拔產生，共決選男、女各6ㄑ人，包括男子隊高隆睿（台南中信高中）、吳丞軒（北市和平高中）、陳宣佾（桃園大溪高中）、施友翔（竹北高中）、陳又勁（高雄三民高中）、黃凱駿（北市和平高中），女子隊吳純葳（國立體大）、謝秉樺（北市新興國中）、陳宥竹（高市三民高中）、林潔恩（台中大墩國中）、蔡宜儒（桃園大溪高中）、林品杉（北市和平高中）。共有9人為初次入選，其中吳純葳在七次選拔賽中入選六次，資歷最豐，林潔恩為國中七年級，年僅13歲3個多月，年紀最小。

2024年國家隊員的第一場國際賽為澳洲業餘名人賽，將於1月9日至12日在澳洲Southern球場舉行，我國將由高隆睿、吳丞軒及謝秉樺、陳宥竹四人參賽。