球賽意外拍到女子露乳畫面ESPN道歉 成人網站卻要重金尋人

體育轉播意外拍到女子脫衣露乳的畫面,雖非故意但美國ESPN也只能摸摸鼻子,事後馬上發出道歉聲明,向全美觀眾致歉。

美國ESPN於元旦當天晚上轉播一場大學美式足球賽,由德克薩斯大學長角牛隊對決華盛頓大學哈士奇的比賽,然後一場正常轉播,卻因畫面轉移而引起話題,在比賽第三節轉到比賽所在地新奧爾良街區的畫面;這本來是很平常轉播操作,卻不料鏡頭正好掃到一名女子,意外掀開上衣露出乳房的畫面,這一幕雖短暫,但由於直播之故,向收視的全美觀眾放送,而這個畫面也經過X(推特)的轉傳,成為火熱視頻。

ESPN在聲明中表示:「我們對發生這種情況感到遺憾,並對電視上播放的畫面表示歉意。」

不過,有趣的是,美國成人網站卻發出公告,要尋找這名女子,如果她願意的話,將支付她相當於台幣300萬元的價碼,請她參加一小時的網路直播。成人網站主事者表示,「可以說她是這場比賽真正的MVP,這件事引起了我們以及全美的注意,我還不知道原來ESPN喜歡這種事情。」

They just showed titties on ESPN lmaooo #SugarBowl pic.twitter.com/Qp4Z9saBym