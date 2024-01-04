球賽意外拍到女子露乳畫面ESPN道歉 成人網站卻要重金尋人

體育轉播意外拍到女子脫衣露乳的畫面，雖非故意但美國ESPN也只能摸摸鼻子，事後馬上發出道歉聲明，向全美觀眾致歉。

美國ESPN於元旦當天晚上轉播一場大學美式足球賽，由德克薩斯大學長角牛隊對決華盛頓大學哈士奇的比賽，然後一場正常轉播，卻因畫面轉移而引起話題，在比賽第三節轉到比賽所在地新奧爾良街區的畫面；這本來是很平常轉播操作，卻不料鏡頭正好掃到一名女子，意外掀開上衣露出乳房的畫面，這一幕雖短暫，但由於直播之故，向收視的全美觀眾放送，而這個畫面也經過X(推特)的轉傳，成為火熱視頻。

ESPN在聲明中表示：「我們對發生這種情況感到遺憾，並對電視上播放的畫面表示歉意。」

不過，有趣的是，美國成人網站卻發出公告，要尋找這名女子，如果她願意的話，將支付她相當於台幣300萬元的價碼，請她參加一小時的網路直播。成人網站主事者表示，「可以說她是這場比賽真正的MVP，這件事引起了我們以及全美的注意，我還不知道原來ESPN喜歡這種事情。」