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羽球／戴資穎代言蠟筆小新聯名商品 明出發大馬備戰 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
羽球品牌VICTOR推出蠟筆小新聯名款並由戴資穎拍攝商品照。圖／VICTOR提供
羽球品牌VICTOR推出蠟筆小新聯名款並由戴資穎拍攝商品照。圖／VICTOR提供

羽球品牌VICTOR首度攜手日本超人氣卡通「蠟筆小新」，推出一系列以卡通角色為形象設計的商品，而即將出發馬來西亞備戰的我國羽球一姊戴資穎也被蠟筆小新魅力征服，攜手拍攝全系列聯名商品照，聯名商品將於今天全台上市。 

VICTORX蠟筆小新聯名系列將經典元素融入商品設計，從主角野原新之助與他的幼稚園好朋友們風間、妮妮、正男、阿呆到超萌寵物小白，還有小新最愛的零食巧克比餅乾與鱷魚阿山，都化身成VICTOR羽球裝備。

VICTORX蠟筆小新聯名全系列共推出28個品項，除了VICTOR著名的羽球拍、羽球鞋，更為VICTOR最新人造羽球-NCS新碳音球換上新裝!T恤、運動拖鞋、毛巾、水壺等豐富周邊配件也不可少，所有商品細節都充滿著可愛又童趣的蠟筆小新元素，跟著蠟筆小新一起瘋羽球。

這次聯名系列商品共推出兩款羽球拍商品，包含專業單支裝球拍以及趣味對拍組，單支裝球拍以蠟筆小新的玩具康達姆機器人、光屁屁怪獸與動感超人為設計元素。

對拍組則以蠟筆小新最喜愛的零食巧克比與其知名綠色包裝代表角色鱷魚阿山為形象，設計出蘋果綠及深粉紅兩入一組的羽球拍，並附有專屬聯名拍套袋，不論是個人運動或是朋友情侶一同相約打球，都能帶上蠟筆小新一起成為場上亮點。

羽球品牌VICTOR推出蠟筆小新聯名款並由戴資穎拍攝商品照。圖／VICTOR提供
羽球品牌VICTOR推出蠟筆小新聯名款並由戴資穎拍攝商品照。圖／VICTOR提供
羽球品牌VICTOR推出蠟筆小新聯名款並由戴資穎拍攝商品照。圖／VICTOR提供
羽球品牌VICTOR推出蠟筆小新聯名款並由戴資穎拍攝商品照。圖／VICTOR提供

羽球 戴資穎

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