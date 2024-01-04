桌球／八馬連4年贊助國體大桌球隊 還提供選手健檢補助

贊助國內基層體育不遺餘力的八馬國際董事長王文欽，在今天與國體大桌球隊簽下連續第4年的贊助合約，除了70萬元的贊助金外，更提供選手健檢費與營養品金額逾270萬元，希望從最根本的體能與身體狀態來幫助選手拿出好表現。

從小就是桌球愛好者的王文欽，近年來不僅成立長青桌球隊將昔日國手們聚在一起，更長期投入基層團體與個人的贊助，4年前更是在因緣際會下開始贊助國體大桌球隊，雙方更在今年簽下連續第4年的贊助合約。

八馬國際連續第4年贊助國體大桌球隊。記者劉肇育／攝影

對於長年投入基層體育贊助活動，尤其對於桌球的支持更是不遺餘力，王文欽強調，支持運動對於他來說就是個社會責任，尤其桌球又是他的愛好，過去他從國小贊助到高中，有團體也有個人贊助，4年前在國體大教授杜美華的牽線下開始贊助國體大桌球隊，希望藉由營養補給幫助選手從根本的體能做出調整。

除了70萬元的現金贊助外，八馬還提供給國體大桌球隊超過270萬元的健檢費與營養品補助，國體大校長邱炳坤說：「王董事長支持我們已經相當多年，他秉持著回饋社會、深耕基層的理念，不僅資助金錢，更重視選手的健康，每年都還會關心選手的健檢結果，以他的專業照顧選手健康，也希望我們的學生能夠在這樣的支持下發揮所長。」