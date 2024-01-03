網球／曾俊欣暖武里男網賽突退賽 原來又中新冠

台灣網球好手曾俊欣今天在ATP暖武里男網挑戰賽上演「台灣內戰」，可惜在次盤提前退賽，以3比6、0比1不敵許育修，無緣挺進8強。經紀公司說明，曾俊欣賽後篩檢確診COVID-19。

世界排名第298的曾俊欣本週前往泰國征戰世界職業網球協會（ATP）暖武里男網挑戰賽，即便在會外賽次輪止步，不過靠著「幸運輸家（Lucky Loser）」身分，遞補進入會內賽。

首輪以直落二擊敗日本選手清水悠太後，曾俊欣今天16強戰對上許育修，雙方在去年過招2次，各取得1勝。

此役許育修在首盤第4局率先破發，雖然曾俊欣嘗試反撲，在第8局化解2個盤末點後順利保發，但許育修仍先馳得盤。沒想到次盤曾俊欣身體出現不適，未能守住第1個發球局的情況下，決定提前棄賽。

挺進8強的許育修明天則將強碰第2種子的美國好手何特（Brandon Holt），爭取男單4強門票。

針對曾俊欣的身體狀況，所屬經紀公司接受中央社訪問解釋，並非運動傷害，而是再度確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），「他今天突然狂咳嗽，喉嚨很不舒服、全身無力，賽後去篩檢後，才發現又中了，而且他已經中了第4次。」

經紀公司表示，後面2週皆有安排賽事，曾俊欣預計先吃感冒藥，觀察身體恢復狀況，再決定是否出賽。

由於在下個月的台維斯盃世界組總決賽資格賽，曾俊欣將攜手吳東霖、許育修等好手，代表台灣隊於台北市網球中心迎戰來訪的法國隊。經紀公司認為，應該不至於影響到台維斯盃，「這週就是先讓他好好休息調養。」