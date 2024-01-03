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足球／日高校足球隊應援團因地震缺席 對手自發性組團加油

中央社／ 台北3日電
場邊其他學校自發性組團為星稜打氣。 擷圖X
場邊其他學校自發性組團為星稜打氣。 擷圖X

日本元旦能登半島發生規模7.6強震，來自災區石川縣的星稜高校近日參加日本全國高校足球大賽，儘管應援團無法到場，但場邊其他學校自發性組團為星稜打氣，成為最感動人心的話題。

代表日本石川縣的星稜高校參加日本全國高校足球大賽，16強賽對戰市立船橋高校的前一天，石川縣發生規模7.6強震。

根據日刊體育報導，星稜高校應援團因地震未能到場加油，沒想到比賽開打前，場邊已聚集幫星稜高校加油的加油團，包括已被淘汰的日本大學藤澤高等學校，球隊出局後沒返回神奈川，反而跑到千葉與岡山學藝館、名古屋高中等共組應援團，為星稜高校應援，還利用黃色塑膠袋（星稜高校球衣顏色）自製加油服。

不僅如此，對手船橋高校還大方出借擴音器和加油棒，更在賽前先發球員合影時舉起「讓我們一起努力度過難關」的紙板，一起為星稜打氣。

賽前星稜高校教練河合伸幸也鼓勵球員：「讓我們為石川縣人民提供勇氣和能量。」可惜星稜最終仍以1比4吞敗、無緣8強，不過其他學校自發性的暖心加油，融化了不少網友的心。

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