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足球／前球星魯尼失英冠教鞭 終結荒唐任命沒人是贏家

台灣醒報／ 台北報導
鬧劇的上演與告終只需83天，傳奇球星魯尼擔任伯明罕城教練後，將球隊從升級區帶到降級區，慘遭解僱。 美聯社
鬧劇的上演與告終只需83天，傳奇球星魯尼擔任伯明罕城教練後，將球隊從升級區帶到降級區，慘遭解僱。 美聯社

83天的執教、一場鬧劇的告終，前英格蘭傳奇球星魯尼光速失教鞭！

38歲的魯尼在去年10月接手英冠球隊伯明罕城後，只花了15場比賽，就把球隊從升級區帶到降級區，在所有球迷噓聲中被解僱。這樁任命算得上一場鬧劇，前任主帥尤斯塔斯帶領球隊前11輪豪取18分，排名高居英冠第6，卻因為俱樂部高層希望有世界名氣的主帥、而無奈離去，如今算是百害無利。

15場衝降級區

根據《英國廣播公司》報導，英格蘭老牌勁旅、近年衰退的英冠球隊伯明罕城，3日發布聲明，確定將球隊主帥、前英格蘭傳奇球星魯尼開除。魯尼是從去年10月接手伯明罕城的教鞭，當時球隊排在第6名，處於升級附加賽區（英冠前6名都有機會衝擊英超），但魯尼任期內的83天，15戰僅2勝，當前已摔到降級區的20名。

魯尼在聲明中提到，很感謝伯明罕高層的支持，但仍覺得可惜是13週不足以展現出改變的成效，魯尼認為他只需要多些新援，就能將球隊帶回正軌，並堅持其職業生涯規劃，持續對下一份執教機會做準備。

執行長庫克表示，與魯尼的合作並未達到初始的期待，為了俱樂部利益與重建，只能分道揚鑣。但對於伯明罕城球迷來說，這份解僱書來得太遲、也本不該出現：生涯執教勝率不到3成的魯尼為何能接手球隊？

魯尼接教鞭原因

伯明罕城的前任主帥尤斯塔斯並非因為戰績因素而下台，他將去年僅排17名的伯明罕城（甚至沒人料到能保級成功）帶到團結一心，前11輪豪取18個積分，出人意表的衝進升級區，更為諷刺是，尤斯塔斯是在帶隊擊敗死敵西布朗後，突然收到解僱書。

伯明罕城獲得美國資金入注，高層認為，俱樂部需要一個世界知名的主帥來吸引目光與商業價值，但顯然他們忽略了競技層面的重要，迅速選擇了執教生涯表現糟糕的魯尼，此前魯尼只有短短執教英冠隊伍德比郡、美國大聯盟球隊華盛頓聯的資歷，更遑論勝率奇低。此番鬧劇演完，陷入降級危機的伯明罕城、球迷、球員們、甚至魯尼本人，全部都是輸家。

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魯尼 英格蘭 大聯盟

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