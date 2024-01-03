網球／台維斯盃中法對決門票5日開賣 中華隊捍衛主場

2024中法台維斯盃世界組總決賽資格戰，將在2月3至4日在台北市網球中心登場，門票定於1月5日中午12點在ibon售票系統開賣，我國今年也將派出夢幻陣容捍衛主場，力拚再創台灣網球史上的最佳紀錄。

被譽為「網球界的世界盃」台維斯盃國際男子網球團體錦標賽，每年吸引世界頂尖的男子好手披上國家隊戰袍，為國爭取榮譽。中華代表隊首度前進世界組總決賽資格戰，將於主場迎戰法國代表隊，本次中華代表隊派出夢幻陣容，陣中包含單打世界排名204位的吳東霖和208位的許育修領銜，也有「夜市球王」曾俊欣，三人近年都曾收穫挑戰賽單打冠軍，排名屢創新高，亮眼成績讓人有目共睹。

雙打部分，黃琮豪去年除了在台塑盃男網賽封王，也是成都世大運男雙金牌、杭州亞運混雙銀牌得主。莊吉生曾多次披上國家隊戰袍，在台北世大運和杭州亞運都榮獲金牌殊榮，將運用個人豐富的大賽經驗，帶領團隊朝勝利邁進。

面對台維斯盃十屆冠軍的法國隊來勢洶洶，總教練張孝雍說：「2024年再次擔任台維斯盃代表隊教練感到興奮，也非常榮幸能與這批球員從世界二級、世界一級、一路走向世界組總決賽資格賽，我們共同創造了許多美好的回憶。面對十屆冠軍法國隊的對戰，我們沒有什麼好輸的，期待ATP挑戰賽與澳網結束，大家一起回到網球中心提早做準備，調整最佳狀態迎戰法國隊，希望到時候各位球迷能夠到場加油，打造主場優勢，幫助選手發揮最大潛能，與中華隊共同創造歷史。」主辦單位中華民國網球協會也特別邀請歷屆台維斯盃國手，前來比賽現場共襄盛舉，一同見證歷史性時刻。

賽事門票定於1月5日中午12點在ibon售票系統全面開賣，票價部分，全票600元、優待票300元；1月5日至14日期間，限定販售早鳥票350元。為呼籲球迷踴躍進場觀賽，外縣市球迷也可憑賽事門票，享加購高鐵單程票85折優惠。賽會更推出限量500席的「兩日應援套票」1,100元，不僅擁有最佳觀賽保留席，獨家贈送中華隊應援T-shirt、賽事秩序冊、應援摺扇等，總價值超過兩千元，還享有2月4日中華隊賽後簽名會的優先入場資格，中華隊球迷務必把握機會欲購從速，以免向隅。

2024中法台維斯盃將在2月3日及4日於台北市網球中心室內球場進行精彩賽事，兩天下午1點開賽，預計賽前1小時開放觀眾進場，現場售票於每日開賽前2小時開始售票。