射擊／陳俞如亞錦賽前夕扳機斷裂 教練緊急救援

成都世大運10公尺空氣手槍銅牌、清大神射手陳俞如去年10月手槍剛換握把，日前又遇扳機斷裂，今天出動教練郭孟熙緊急救援，明天將出發參加亞錦賽的她，所剩適應時間不多，只求盡力發揮。

陳俞如目前就讀清華大學工學院大三，她今天接受中央社記者訪問表示，剛上大學時，射擊成績下滑，課業也不知道如何銜接，原本想休息1年，但因為選上成都世大運國手，只好繼續訓練，能夠獲得女子10公尺空氣手槍銅牌，讓她直呼意外，代表當初堅持是有意義。

對於陳俞如而言，每個學期開始意味著考試、報告將接踵而來，在頻繁飛往各國參賽的同時，她只能設法讓自己成為時間管理大師，她說：「先把要做事情列出來，把日期寫好，作業什麼時候要開始做，以及訓練日程安排，一目了然，就會比較清楚。」

「我覺得自己還在學，沒有顧得很好。」陳俞如表示，大學和高中讀書方式不同，必須轉換讀書方法，其實自己數理沒有很好，很怕被當。

為了兼顧訓練，陳俞如集中選課，每週四下午返回母校林口高中，平日只能練習基本動作的她，把握週五、週六時間進行技術訓練，而她在參加完這次亞錦賽後，還得隨即投入期末考。

不過，陳俞如去年10月底亞錦賽後剛換手槍握把，原本就還在適應中的她透露，上週末嘗試調整位置和重量，不慎在鎖螺絲時，造成扳機斷裂，所幸教練郭孟熙今天送來材料修復。

陳俞如說：「目前多少還有一點不順的地方，可能到那邊賽前練習再適應，並進行微調。」

陳俞如明天將出發前往在印尼雅加達舉行的亞洲步槍和手槍射擊錦標賽，也是巴黎奧運資格賽之一，她表示，這次還有很多學姐都有參賽，不會給自己太大壓力，先求發揮水準、晉級決賽就好。