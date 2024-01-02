射擊／吳佳穎拚奧運資格 教練攜手運科擬攻頂策略

中央社／ 台北2日電

台灣射擊選手吳佳穎新年首站將從亞錦賽出發，爭取巴黎奧運資格，教練郭孟熙近期與吳佳穎就「攻頂策略」達成共識，除了從心理層面著手外，也將借重運科中心模擬決賽情境系統提升成績。

攸關2024巴黎奧運資格的亞洲步槍和手槍射擊錦標賽，1月5日起將在印尼雅加達揭開序幕，10公尺空氣手槍、25公尺手槍前2名選手，將可取得奧運參賽資格。

吳佳穎從去年初世界盃到下半年杭州亞運、亞錦賽，都曾闖進決賽，其中亞運女子10公尺空氣手槍更是名列第4，只是距離獎牌都差臨門一腳。看在郭孟熙眼裡，吳佳穎闖進決賽沒問題，但關鍵是如何成為比賽最後贏家，他說：「我們都走到最後一哩路，現在就必須釐清攻頂策略。」

郭孟熙接受中央社訪問時表示，除了選手基本功必須熟練外，還須透過設定目標誘發選手動力，以及臨場應變方式。他透露，上週透過簡報方式與吳佳穎對談，分享自身對參加奧運的策略、作法。

郭孟熙舉例，若比賽分成6輪射擊，可分6個階段設定目標努力，以分散壓力，「從中得到一些成就感、增加自信，在相信自己的身體和技術後，自然能直覺地做動作。」

除了顧及選手心理層面外，郭孟熙表示，國家運動科學中心正在設計開發模擬決賽情境系統，「特色就是磨耐心、磨專心」。他透露，這套秘密武器還在實驗階段，還有一些技術問題待克服，希望能在巴黎奧運發揮功用。

截至目前為止，台灣代表團已取得16席巴黎奧運席次，其中射擊隊就占5席，看著其他選手搶下奧運門票，郭孟熙透露，吳佳穎也會心急，「我告訴她去擔心那個、顧慮那個沒用，射擊就是先要顧好自己，該睡就要睡 ，該練習就要練。」

吳佳穎明天將啟程參加亞錦賽，郭孟熙也對吳佳穎有信心，他看好吳佳穎不僅有望射下10公尺空氣手槍奧運門票，就連25公尺手槍也有機會。

吳佳穎 亞運

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