高球／漂亮寶貝葉欣寧 愛狗成癡化身萌寵樂園代言人

中央社／ 台北2日電

靠著毛小孩走出眩暈症低潮的台灣高爾夫「漂亮寶貝」葉欣寧，如今又多了一個新的身分，成為萌寵樂園代言人，葉欣寧笑說：「現在要牽掛的動物越來越多了。」

長相出色、身材高挑的葉欣寧過去一直是台灣女子高壇的女神代表，她在2021年因為眩暈症整整一年休息都沒參賽、專心休養，期間收養了一隻被棄養在寵物店的貴賓犬，並從當初的3.5公斤，一路養到現在的25公斤。

葉欣寧將這隻超大貴賓取名為「白白」，又因為每次她在練推桿時，「白白」都會趴在後面看，因此就戲稱牠為白教練，葉欣寧在自己IG也常貼上親密合照。

或許是愛狗成癡的葉欣寧被廠商注意到，邀請她回到家鄉嘉義擔任萌寵樂園的代言人。葉欣寧在接受中央社訪問時說：「第一次去現場，動物看到我就跑光，但現在都會圍繞著我撒嬌了。」

葉欣寧提到，樂園裡的「招牌巨星」就是卡通笑笑羊裡的主角黑鼻羊，「現在已經會跟我轉圈、握手等，而且相當親人，我自己也沒想過可以和這麼多種動物相處。」

葉欣寧透露，以前只要擔心自己家裡的兩隻狗有沒有生病、會活多久，「但現在成了代言人之後，跟樂園裡的動物都有感情，要擔心的生命變得好多，有時候都會放不太下。」

葉欣寧將於1月5日參加在高雄信誼球場開打的TLPGA日立冷氣慈善盃女子高爾夫菁英賽，她笑說：「我的夢想還是希望可以帶著白教練一起上台領獎。」

高爾夫

延伸閱讀

高球／吳佳晏赴日最想念貢丸湯 2024年拚日巡賽首冠

蘇貞昌為曾柏瑜站台 陳乃瑜化身蘇粉絲

高球／今昔名將同場競技 日立盃首創跨三協會對抗賽

節奏遊戲《HELL by ROCK!》開放試玩 化身「貝濕手」建立搖滾後宮！

相關新聞

網球／傷後復出首戰告捷 納達爾情緒激動：深感自豪

西班牙網球名將納達爾（Rafael Nadal）今天在澳洲布里斯本國際網賽首輪，擊敗前美網冠軍提姆（Dominic Th...

羽球／外媒看好戴資穎巴黎奧運爭金 陸媒只提安洗瑩和山口茜

我國羽球一姊戴資穎將在今年巴黎奧運結束後，結束傳奇職業生涯，印尼媒體近日撰文提到戴資穎仍是女單金牌有力競爭者，但陸媒報導未提及小戴。 印尼媒體《TribunNews》指出，女單競爭相當激烈，南韓

網球／放眼2024年賽季 約克維奇盼打破更多紀錄

擁有網球男單史上最多的24座大滿貫金盃，塞爾維亞籍「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）面對即將到來的20...

桌球／WTT男子年終賽3日開打 林昀儒首輪出戰中國梁靖崑

總獎金34萬美元（約新台幣1056萬元）的WTT男子年終賽明天將在卡達杜哈開打，台灣唯一參賽的桌球好手林昀儒，首輪將對上...

桌球／李任悅收新年禮物 登U13組世界第1

2024年第2天，台灣桌球小將李任悅的名字雖悄悄從世界桌球職業大聯盟（WTT）女子U11組排行榜抹去，但她在U13組排名...

足球／新年「開門黑」 中國國足39年首輸香港隊

亞洲盃前的第三場暖身賽，中國男足1：2慘遭中國香港隊逆轉，不僅遭遇新年「開門黑」，下半場還有三人被紅牌罰下；這是國足時隔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。