高球／漂亮寶貝葉欣寧 愛狗成癡化身萌寵樂園代言人

靠著毛小孩走出眩暈症低潮的台灣高爾夫「漂亮寶貝」葉欣寧，如今又多了一個新的身分，成為萌寵樂園代言人，葉欣寧笑說：「現在要牽掛的動物越來越多了。」

長相出色、身材高挑的葉欣寧過去一直是台灣女子高壇的女神代表，她在2021年因為眩暈症整整一年休息都沒參賽、專心休養，期間收養了一隻被棄養在寵物店的貴賓犬，並從當初的3.5公斤，一路養到現在的25公斤。

葉欣寧將這隻超大貴賓取名為「白白」，又因為每次她在練推桿時，「白白」都會趴在後面看，因此就戲稱牠為白教練，葉欣寧在自己IG也常貼上親密合照。

或許是愛狗成癡的葉欣寧被廠商注意到，邀請她回到家鄉嘉義擔任萌寵樂園的代言人。葉欣寧在接受中央社訪問時說：「第一次去現場，動物看到我就跑光，但現在都會圍繞著我撒嬌了。」

葉欣寧提到，樂園裡的「招牌巨星」就是卡通笑笑羊裡的主角黑鼻羊，「現在已經會跟我轉圈、握手等，而且相當親人，我自己也沒想過可以和這麼多種動物相處。」

葉欣寧透露，以前只要擔心自己家裡的兩隻狗有沒有生病、會活多久，「但現在成了代言人之後，跟樂園裡的動物都有感情，要擔心的生命變得好多，有時候都會放不太下。」

葉欣寧將於1月5日參加在高雄信誼球場開打的TLPGA日立冷氣慈善盃女子高爾夫菁英賽，她笑說：「我的夢想還是希望可以帶著白教練一起上台領獎。」