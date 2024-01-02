羽球／外媒看好戴資穎巴黎奧運爭金 陸媒只提安洗瑩和山口茜

我國羽球一姊戴資穎將在今年巴黎奧運結束後，結束傳奇職業生涯，印尼媒體近日撰文提到戴資穎仍是女單金牌有力競爭者，但陸媒報導未提及小戴。

印尼媒體《TribunNews》指出，女單競爭相當激烈，南韓世界球后安洗瑩、中國大陸陳雨菲和戴資穎本季表現亮眼，3人在獎金榜前5名，安洗瑩是巴黎奧運奪金最大熱門。

報導提到，戴資穎將在退休前力拚生涯奧運首金，小戴在東京奧運女單冠軍賽不敵陳雨菲，今年將捲土重來，仍有實力與安洗瑩和陳雨菲對抗。

陸媒《搜狐體育》則表示：「目前世界第2的陳雨菲狀態保持不錯，但主要對手安冼瑩和山口茜實力要強一些。 因此，只有最好的陳雨菲才能去戰勝她們，期待在今年的訓練中，陳雨菲能變得更全面。」