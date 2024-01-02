快訊

現場畫面直擊！2東京羽田機場飛機起火 疑與海上保安廳飛機擦撞

賴清德贊成公開高端疫苗合約、高端籲應一視同仁 衛福部長說話了

羽球／外媒看好戴資穎巴黎奧運爭金 陸媒只提安洗瑩和山口茜

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎。 圖／Badminton Photo
戴資穎。 圖／Badminton Photo

我國羽球一姊戴資穎將在今年巴黎奧運結束後，結束傳奇職業生涯，印尼媒體近日撰文提到戴資穎仍是女單金牌有力競爭者，但陸媒報導未提及小戴

印尼媒體《TribunNews》指出，女單競爭相當激烈，南韓世界球后安洗瑩、中國大陸陳雨菲和戴資穎本季表現亮眼，3人在獎金榜前5名，安洗瑩是巴黎奧運奪金最大熱門。

報導提到，戴資穎將在退休前力拚生涯奧運首金，小戴在東京奧運女單冠軍賽不敵陳雨菲，今年將捲土重來，仍有實力與安洗瑩和陳雨菲對抗。

陸媒《搜狐體育》則表示：「目前世界第2的陳雨菲狀態保持不錯，但主要對手安冼瑩和山口茜實力要強一些。 因此，只有最好的陳雨菲才能去戰勝她們，期待在今年的訓練中，陳雨菲能變得更全面。」

小戴 戴資穎

相關新聞

羽球／外媒看好戴資穎巴黎奧運爭金 陸媒只提安洗瑩和山口茜

我國羽球一姊戴資穎將在今年巴黎奧運結束後，結束傳奇職業生涯，印尼媒體近日撰文提到戴資穎仍是女單金牌有力競爭者，但陸媒報導未提及小戴。 印尼媒體《TribunNews》指出，女單競爭相當激烈，南韓

網球／放眼2024年賽季 約克維奇盼打破更多紀錄

擁有網球男單史上最多的24座大滿貫金盃，塞爾維亞籍「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）面對即將到來的20...

桌球／WTT男子年終賽3日開打 林昀儒首輪出戰中國梁靖崑

總獎金34萬美元（約新台幣1056萬元）的WTT男子年終賽明天將在卡達杜哈開打，台灣唯一參賽的桌球好手林昀儒，首輪將對上...

桌球／李任悅收新年禮物 登U13組世界第1

2024年第2天，台灣桌球小將李任悅的名字雖悄悄從世界桌球職業大聯盟（WTT）女子U11組排行榜抹去，但她在U13組排名...

足球／新年「開門黑」 中國國足39年首輸香港隊

亞洲盃前的第三場暖身賽，中國男足1：2慘遭中國香港隊逆轉，不僅遭遇新年「開門黑」，下半場還有三人被紅牌罰下；這是國足時隔...

田徑／東京元旦競走落幕 陳聿賢改寫台灣最快高中紀錄

2024東京元旦競走今天在神宮外苑繪畫館周邊步道進行，中華隊陳聿賢以42分41秒獲得高校男子組10公里第2名，改寫台灣最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。