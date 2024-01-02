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網球／放眼2024年賽季 約克維奇盼打破更多紀錄

中央社／ 台北2日電
約克維奇。 美聯社
約克維奇。 美聯社

擁有網球男單史上最多的24座大滿貫金盃，塞爾維亞籍「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）面對即將到來的2024年賽季，期許打破更多紀錄、創造更多歷史。

即便已經年滿36歲，約克維奇仍能主宰網壇，尤其去年更一舉稱霸澳網、法網及美網，贏得史無前例的24座男單大滿貫金盃，加上勇奪生涯第7座ATP年終賽冠軍，為去年賽季畫下完美句點。

對於2024年新賽季的目標，約克維奇指出，包含大滿貫賽事、巴黎奧運，還有代表塞爾維亞比賽的台維斯盃，「所有代表國家出戰的比賽，對我來說都是最大的榮耀。」他認為，一整年的賽季很漫長，因此需要循序漸進，了解身體的感受，並在正確的時間調整至巔峰狀態。

堅信自己是全面的球員，約克維奇自豪說道：「當我的身體狀態很好，而且表現達到巔峰時，我可以贏得任何大滿貫賽或任何比賽，我清楚知道這一點，也不害怕說出來。」他更提到，期許打破更多紀錄、創造更多歷史，「這並非是秘密，而是激勵我向前的動力。」

約克維奇自評，過去20多年始終保持一致心態，加上團隊、家人的幫助，才造就現在的地位，「這股心態不管在2024賽季甚至是未來都不會改變。」去年贏得生涯第10座澳網冠軍，約克維奇今年則要挑戰連霸。

澳網

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