桌球／李任悅收新年禮物 登U13組世界第1

2024年第2天，台灣桌球小將李任悅的名字雖悄悄從世界桌球職業大聯盟（WTT）女子U11組排行榜抹去，但她在U13組排名一舉躍居世界第1，也成為她最棒的新年禮物。

11歲的李任悅去年7月底從韓國公開賽起步，就以U11組女單金牌開啟國際賽之旅，後續更在世界桌球職業大聯盟（WTT）迅速崛起，4個月時間橫掃6金、3銀、2銅，躍居女子U11組第1。

WTT今天更新世界排名，李任悅女子U11組世界第1頭銜被其他選手取而代之，父親李黎懌接受中央社訪問時透露，原本以為是因為其他選手積分超越李任悅，後來發現可能是李任悅超齡的緣故。

不過，李黎懌很快就發現U13組排名變動的驚喜，李任悅排名衝上世界第1，李黎懌還故意對外出返家的女兒先保密，他透露：「悅悅得知U11組世界第一沒了後很沮喪，但一聽成為U13組第一的時候，開心地跳起來，直呼怎麼可能。」

李黎懌透露，預計李任悅3月將再度踏上國際賽征途，希望這次U13組世界第1能至少維持半年以上，而在那之前，李任悅將越級打怪參加U15、U17組國手選拔，期盼能一舉取得資格。