前職棒球星張誌家大陸猝逝 姊姊現身：他曾喊有時會頭痛
前職棒球星張誌家驚傳在大陸猝逝，張誌家母親和姊姊上午證實此事，並說跨年夜他和妻子視訊了40多分鐘，昨天上午9時許因妻子連絡不上他，經請友人前往探視，才發現他已在住處猝世。
張母因沒有台胞證，上午趕辦相關手續，預計下午4時和女兒、媳婦趕赴大陸了解情況並處理後事。
張誌家姊姊說，張誌家去年10月喊有時會頭痛，就醫後醫師說沒什麼大問題，就是血壓有些高，曾開藥給張誌家，但有沒有按時服用就不得而知。
她說，張誌家不喝酒，因為考上了高爾夫球場老師資格，感覺大陸比較有市場，因此赴大陸教球，並未從事其他生意。對於弟弟本身是運動底子，身體看起來又十分健壯，竟會猝死，她紅了眼眶。
據張家鄰居說，張誌家有3兄弟和1個姊姊，他搬離太平在外租住後，他媽媽和大哥仍住太平。張誌家和前妻生了一子，再娶後又生了3個小孩，偶而會回來探望母親；自己忙不過來時，也會把小孩帶回來請媽媽看一下。
張母受訪說，她不了解發生了什麼事，但要過去看孩子最後一面，畢竟他現在人在冷凍櫃裡面，要我們過去才能處理。
包括前市議員李麗華、市議員蔡耀頡上午得知消息，都立即趕往關心。
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