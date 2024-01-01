快訊

強震傷患湧進...日本石川醫院停電、人手不足 停車場急設臨時急診室

趙少康喊共識是「你吃牛排、我吃稀飯」 吳欣盈酸：乾脆吃buffet我買單

日本能登半島強震！半年前專家已警告 2年來超過300震

網球／大坂直美產後復出奪首勝 坦言「超級緊張」

中央社／ 布里斯本1日綜合外電報導
大坂直美復出首勝。 法新社
大坂直美復出首勝。 法新社

前世界女網球后、新手媽媽大坂直美今天表示，對於在休息很長一段時間後復出，贏得第一場比賽感到自豪，並承認自己「超級緊張」。

法新社報導，現年26歲的大坂直美今天在澳洲舉行的布里斯本國際網賽（Brisbane International）花了1小時47分鐘，最終以6比3、7比6（11比9）擊敗德國選手科爾帕奇（Tamara Korpatsch）。

4屆大滿貫賽女單冠軍的大坂直美說：「我超級緊張，但我很高興能夠參加比賽。」她2022年9月參加東麗泛太平洋女網公開賽（Toray Pan PacificOpen）第2輪賽前宣布退賽後，因為心理健康問題未再參加任何比賽。

大坂直美今天表示：「我認為早一點遇到更難打的比賽比較好，因為可以訓練我應對未來的賽事。」

她還說：「現在回想這場比賽，說實話我為自己感到非常驕傲。我覺得我打得相當不錯。」

大坂直美2023年7月產下女兒後，重新找回她對網球的熱愛，並決定在2024年賽季回歸球場。

大坂直美

延伸閱讀

網球／2023年球季失望收場 墨瑞透露2024或許是最後1年

NBA／納達爾傷後復出 BBC：他鬆口2024未必生涯最後一舞

副總統候選人辯論會明登場！吳欣盈抱病開會到深夜 民眾黨人士曝柯文哲擔心1事

網球／幾乎要放棄…睽違年餘大坂直美回歸網賽 曝因1事重燃熱情

相關新聞

NBA／納達爾傷後復出 BBC：他鬆口2024未必生涯最後一舞

因傷休兵12個月的西班牙名將納達爾今天重返賽場，復出首秀與同胞羅培茲出戰澳洲布里斯本國際網賽男雙賽事，遭到地主對手直落二...

2023台灣運動產業博覽會落幕 10天吸引超過16萬人次到場參觀

2023台灣運動產業博覽會為期10天的展出在今天（1日）圓滿落幕，總計吸引超過16萬人次到場參觀，且特別在元旦號召全民早...

網球／大坂直美產後復出奪首勝 坦言「超級緊張」

前世界女網球后、新手媽媽大坂直美今天表示，對於在休息很長一段時間後復出，贏得第一場比賽感到自豪，並承認自己「超級緊張」

自由車／上周還傳甜蜜合照！奧運好手被控涉嫌開車撞死妻子

2023年底澳洲運動界發生一件駭人聽聞之事，曾代表澳洲獲2012年奧運自由車團隊追逐賽銀牌及2020東京奧運(2021年舉辦)個人計時賽銅牌的男子好手丹尼斯(Rohan Dennis)，遭到澳洲警方逮

拳擊／美國女拳手追求解放 抨擊在英國比賽竟要穿胸罩

具有世界女拳王頭銜的美國女子職業拳擊手梅爾(Mikaela Mayer)，於2024年元旦在個人X(前推特)發文抨擊英國，「不知道為什麼我們美國女性在比賽必須先戴胸罩。在美國不需要，卻只在英國需要！老

運彩3.0上市 24小時、26種運動都能玩

第三屆運動彩券今天上午10點正式開售，今天舉辦台灣運彩2024全新上市記者會，運彩3.0主打產品更豐富、投注更便利、體育...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。