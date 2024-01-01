網球／大坂直美產後復出奪首勝 坦言「超級緊張」

前世界女網球后、新手媽媽大坂直美今天表示，對於在休息很長一段時間後復出，贏得第一場比賽感到自豪，並承認自己「超級緊張」。

法新社報導，現年26歲的大坂直美今天在澳洲舉行的布里斯本國際網賽（Brisbane International）花了1小時47分鐘，最終以6比3、7比6（11比9）擊敗德國選手科爾帕奇（Tamara Korpatsch）。

4屆大滿貫賽女單冠軍的大坂直美說：「我超級緊張，但我很高興能夠參加比賽。」她2022年9月參加東麗泛太平洋女網公開賽（Toray Pan PacificOpen）第2輪賽前宣布退賽後，因為心理健康問題未再參加任何比賽。

大坂直美今天表示：「我認為早一點遇到更難打的比賽比較好，因為可以訓練我應對未來的賽事。」

她還說：「現在回想這場比賽，說實話我為自己感到非常驕傲。我覺得我打得相當不錯。」

大坂直美2023年7月產下女兒後，重新找回她對網球的熱愛，並決定在2024年賽季回歸球場。