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健走／元旦萬步健走迎接2024 打造體育健康之都

聯合報／ 即時報導
「2024元旦健走」活動今早進行，是每年元旦重要活動。圖／台北市體育局提供
「2024元旦健走」活動今早進行，是每年元旦重要活動。圖／台北市體育局提供

迎接新的一年，台北市政府體育局與財團法人希望基金會共同主辦  「2024元旦健走」活動，今早在台北市副市長林奕華及「飛躍的羚羊」紀政、台北市體育局長王泓翔熱情帶動下，與市民朋友們共同以萬步健走迎向嶄新希望的2024年；林奕華表示，蔣萬安市長於今年起推動「運動中心2.0計畫」，將使台北市成為體育健康之都。

林奕華致詞時先歡迎市民朋友以元旦健走開啟新的一年，並指出，過去歷經3年疫情籠罩，使全體國人更加體會到健康的重要性，因此台北市政府積極推廣體育活動、建設運動場館，除了去年底完工啟用的台北大巨蛋外，蔣萬安市長也已宣布將推動「運動中心2.0計畫」，要讓整個台北市成為一個更加健康的城市。

王泓翔局長表示，活動健走路線從圓山花博公園出發，至大佳河濱公園大直橋下折返，此路線別具意義之處在於，未來大直橋下將成為明年（114年）5月17至30日「2025雙北世界壯年運動會」舉辦輕艇立槳（SUP）及龍舟賽事地點，藉由元旦健走先讓民眾「踩點」，提前迎接這場世界級運動盛事。

「2025雙北世界壯年運動會」將於今年（113年）2月17日開放報名，雙北將共同打造一場具台灣特色、亞洲首場的世界壯年運動會，用運動搭起國際友誼橋梁，不僅將再次讓世界看見台灣，也要藉由大型賽會讓台灣走向世界，使所有國人感到驕傲，歡迎大家共襄盛舉、參與這次難得的運動盛會。

今年元旦健走活動以蘭嶼角鴞作為主視覺，希望民眾健走同時也能重視保護生態多樣性，且延續過往以運動健體開啟新的一年為宗旨，讓民眾在完善的河濱公園走完一萬步。除象徵以健康迎新年、養成規律運動習慣，路途經過台北美術公園、花之隧道、新生公園、夢想館、林安泰古厝、舊兒童育樂中心，至大佳河濱公園大直橋下後折返，路線全程約7公里，看見城市內公園綠地及河濱景觀之美，藉此鼓勵市民多從事戶外活動。

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