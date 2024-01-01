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拳擊／美國女拳手追求解放 抨擊在英國比賽竟要穿胸罩

聯合新聞網／ 綜合報導
美國女拳王梅爾，認為英國規定比賽要先穿胸罩沒有意義。 梅爾IG
美國女拳王梅爾，認為英國規定比賽要先穿胸罩沒有意義。 梅爾IG

具有世界女拳王頭銜的美國女子職業拳擊手梅爾(Mikaela Mayer)，於2024年元旦在個人X(前推特)發文抨擊英國，「不知道為什麼我們美國女性在比賽必須先戴胸罩。在美國不需要，卻只在英國需要！老實說，這一點意義都沒有。」

現年33歲的梅爾，業餘時期是2012年世錦賽女子64公斤級銅牌，參加過2016年奧運後，2017年轉戰女子職業拳賽，曾拉出17連勝戰績，多次奪得WBO世界女拳王頭銜，她預計將在20日在英國利物浦對決地主拳手喬娜絲(Natasha Jonas)，然而在這場比賽之前，她比較英、美兩地比賽規定的不同，在美國女選手有關穿戴防護胸部的護具，是可以讓選手去做選擇穿或不穿，然而在英國卻規定一定要穿上，她認為英國這樣做沒有意義。

梅爾職業生涯19勝1負，因此她的發言在女子職業拳擊具有相當大的聲量，日前她對業餘拳擊及奧運可能會讓變性選手參加女子比賽，她立刻提出不滿，表達這樣做會使得這項比賽變得非常不公平。

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