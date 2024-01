拳擊／美國女拳手追求解放 抨擊在英國比賽竟要穿胸罩

具有世界女拳王頭銜的美國女子職業拳擊手梅爾(Mikaela Mayer),於2024年元旦在個人X(前推特)發文抨擊英國,「不知道為什麼我們美國女性在比賽必須先戴胸罩。在美國不需要,卻只在英國需要!老實說,這一點意義都沒有。」

現年33歲的梅爾,業餘時期是2012年世錦賽女子64公斤級銅牌,參加過2016年奧運後,2017年轉戰女子職業拳賽,曾拉出17連勝戰績,多次奪得WBO世界女拳王頭銜,她預計將在20日在英國利物浦對決地主拳手喬娜絲(Natasha Jonas),然而在這場比賽之前,她比較英、美兩地比賽規定的不同,在美國女選手有關穿戴防護胸部的護具,是可以讓選手去做選擇穿或不穿,然而在英國卻規定一定要穿上,她認為英國這樣做沒有意義。

梅爾職業生涯19勝1負,因此她的發言在女子職業拳擊具有相當大的聲量,日前她對業餘拳擊及奧運可能會讓變性選手參加女子比賽,她立刻提出不滿,表達這樣做會使得這項比賽變得非常不公平。

Not even sure why us women have to wear cups in the first place. They don’t require it in America, just the UK!

Honestly pointless.