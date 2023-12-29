足球／阿根廷國家隊主帥與台灣拉美足球觀察家奧斯卡合作 慈善拍賣梅西球衣

因為一篇2022年12月18日世界盃足球賽報導文章，〈奧斯卡世足VIEW／用「愛」掌舵《斯卡榮戰車》阿根廷迎接世足榮耀〉，經過作者奧斯卡分享給阿根廷友人，開始與阿根廷「偷走笑容基金會」(Fundación Robando Sonrisas)的執行長Natalia Garcia女士接觸，從中知道這個基金會一直默默為一些罕見疾病及罹癌的兒童尋求阿根廷社會大眾的幫助，但阿根廷因為外債問題，影響整個國家的經濟秩序，導致嚴重通貨膨脹及外匯市場失序危機，讓願意做愛心的人，心有餘而力不足。

2022年12月阿根廷經過「關關難過關關過」贏得第三次世界盃冠軍，阿根廷國家足球代表隊掌舵者總教練萊納爾．斯卡洛尼(Lionel Scaloni)，是「偷走笑容基金會」親善大使，一直透過各種方式來幫助基金會募款協助孩童，在今年的12月初，再次拉著整個《藍白軍》教練團，幫助一位只有5歲可愛小女孩Juanita，她患有罕見疾病「胼胝體發育不全症」(Agenesis of Corpus Callosum)，手部嚴重彎曲像是靴子模樣，讓他決定分享一件有3顆星的阿根廷國家代表隊，印有10號梅西Messi的球衣，也親自在這件球衣簽名，來進行募款。

Juanita。 阿根廷『偷走笑容基金會』提供

阿根廷『偷走笑容基金會』提供

2023年12月初，阿根廷「偷走笑容基金會」的執行長Natalia Garcia女士與奧斯卡聯絡，經過幾次溝通，奧斯卡很榮幸成為該基金會的亞洲區大使，同時有機會來把這件有阿根廷國家足球代表隊主帥萊納爾．斯卡洛尼簽名的球衣在台灣進行拍賣，由於奧斯卡並不是公益團體代表，只能用拍賣的方式進行這項活動，特別透過媒體曝光來進行相關販售，所販售款項將匯至阿根廷『偷走笑容基金會』(Fundación Robando Sonrisas) 小女孩 Juanita專案及其他專案。

如有興趣購買者可以直接與阿根廷『偷走笑容基金會』(Fundación Robando Sonrisas) 亞洲區大使、拉丁美洲足球觀察家奧斯卡本人聯絡：。

聯絡方式：奧斯卡

行動電話:0977206477

Line ID:oscarkychen

E-mail:Sports.life.marketing@gmail.com

阿根廷『偷走笑容基金會』亞洲區大使、拉丁美洲足球觀察家奧斯卡。 奧斯卡提供