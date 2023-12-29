澳網／獎金18.5億元創新高 主席：確保最好球員有適當報酬
2024年澳洲網球公開賽將於1月登場，主辦單位今天宣布，這次賽事的總獎金將增加13%，達到8650萬澳元（約新台幣18.5億元）創新高。
法新社報導，澳網是網壇年度第一場大滿貫賽事，男、女單打冠軍將可各獲315萬澳元（約新台幣6700萬元）獎金，參加會外賽或在會內賽早早出局的球員能拿到的獎金也比過往要多。
在會內賽首輪出局者將可拿12萬澳元（約新台幣257萬元），比過去高了13%；在次輪遭淘汰的人能獲得的獎金增至18萬澳元（約新台幣385萬元），增幅相同。
即便是在會外賽首輪就吞敗的球員，也可得到3萬1250澳元（約新台幣67萬元）。
整體來看，2024年澳網總獎金增加了1000萬澳元（約新台幣2.1億元）。
澳網主席提列（Craig Tiley）表示，確保「世界上最好的球員獲得適當的報酬」至關重要。
他說：「我們知道這能讓球員投資他們自己的職業生涯，在許多情況下，這有助於他們在整年取得成功。」
「我們希望確保澳洲仍是全球網球賽季的起點，讓球員和他們的團隊擁有他們所需的一切，以助他們發揮最好的水準並持續享受著快樂的大滿貫。」
2024年澳網將於1月14日在墨爾本球場進行，比賽獎金在過去10年增加了1倍以上。
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