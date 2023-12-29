足球／台中藍鯨女足稱霸全國 李昱叡：台中深耕足球發展

2023中華民國足球協會年度頒獎典禮昨天（28日）在教育部體育署登場，台中藍鯨女子足球隊成功在今年木蘭聯賽封后，勇奪隊史第五座聯賽冠軍獎盃，總教練呂桂花榮獲「年度最佳教練獎」、隊長兼守門員蔡明容獲頒「金手套獎」、劉千芸則獲頒「年度最佳選手獎」，台中市政府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕親自到場表達恭賀之意，盛讚藍鯨女孩是台中之光，是城市的榮耀。

李昱叡表示，盧市長相當重視足球運動發展，積極投入資源充實軟、硬體，包括15.1億元打造全國首座「台中市國際足球運動休閒園區」，並於今年4月開工。此外，台中市率去全國之先推展「迷你足球深耕計畫」至29個行政區，迄今已累積足球人口達2萬人次，厚植台中足球實力。

總教練呂桂花表示，台中藍鯨女足自成軍以來，已拿下第五座冠軍盃，感謝各界支持，她也會持續努力培育人才，帶領藍鯨女孩邁向國際。

擔任藍鯨女足隊長的蔡明容曾旅外日本球隊，為此賽季守門時間最長、失球率最低的球員。而最佳球員劉千芸則在藍鯨女足歷經10年，已成為球隊奪冠關鍵角色，扛起了球隊進攻與防守串連的要角，自律的精神與表現成為球員表率。

李昱叡指出，近年台中各級足球紛紛展現成果，台中藍鯨長年集訓與參賽，秉持奮戰不懈的精神迎戰，今年勇奪總冠軍代表取得「亞洲女子俱樂部錦標賽」參加資格，將代表台灣榮登國際與亞洲勁旅一較高下，期待藍鯨女孩持續發光發熱，為國家、為台中爭光。