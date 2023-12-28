快訊

國三生遭割頸不治死亡 蔡總統發聲「致上最深的哀悼及慰問」

獨／小三標籤難撕 謝忻「4無」超慘收入曝光：我咎由自取

五月天傳遭北京施壓逼發表親中言論 趙少康發聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

巴黎奧運考察團1月13日再出發 與僑界商討協助支援事項

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
巴黎奧運考察團將在1月13日再度啟程前往法國巴黎實地考察。記者劉肇育／攝影
巴黎奧運考察團將在1月13日再度啟程前往法國巴黎實地考察。記者劉肇育／攝影

為備戰明年巴黎奧運，體育署與中華奧會、國訓中心、運科中心及培訓隊教練，將於明年1月13日至21組成賽前考察團前往巴黎實地考察，除了要協助代表隊掌握最新競賽資訊及規劃提供相關後勤支援，也將與駐法國台北代表處及僑界進行座談，商討參與與協助支援事項。

早在今年4月體育署、中華奧會與國訓中心就已經派出考察團前往巴黎進行實地考察，並租下長榮桂冠巴黎飯店40間房間作為中繼站，而在巴黎奧運已經進入倒數200多天，我國考察團也將再度啟程前往巴黎實地探訪。

體育署表示，由於巴黎奧運籌備會嚴格限制各國赴巴黎參訪奧運場館之時間、數目及人數，至多只能參訪兩次且只能到明年2月，正式參訪競賽場館數量也限制6個以內，加上選手村至多7個，同時參訪競賽場館每次人數限制至多為8人。因此，本次考察將以蒐集各項最新賽會籌備資訊、後勤與運科支援規劃配置及隨行培訓隊教練參訪競賽場館為重點。

體育署強調，這次考察首要拜會巴黎奧運籌備會，聽取有關賽會抵離、賽會交通、賽會註冊、競賽運動等專責部門簡報，掌握最新相關賽會資訊並參訪選手村。

另外，為期9天考察活動中，除向巴黎奧運籌備會正式提出實地參訪羽球、柔道、體操、游泳、田徑及網球等6個運動種類競賽場館外，也會實地蒐集其他17個運動種類競賽場館座位位置及周邊環境和交通動線概況，提供培訓隊掌握競賽場館相關資訊，如這次無法考察之場館，也希望藉由之後的移地訓練、測試賽派員參賽等方式，了解比賽場館相關資訊。

此外，體育署為更完善組團事務與後勤支援，本次考察行程中也將與駐法國代表處及法國僑界代表進行座談，除說明考察目的與組團作業準備外，也希望掌握赴法參賽期間應注意事項，同時進一步商談可協助後勤支援相關準備事務，包括代表團和國家運動訓練中心、國家運動科學中心在辦理運科支援、膳食採購、交通運送、租用場地，以及籌組僑胞加油團等事宜，以利比賽期間提供立即性的後勤支援，共同協助選手爭取最佳成績。

體育署 田徑 羽球

延伸閱讀

籃球／學生聯賽轉學禁賽引爭議 國小先放寬

巴黎的憂傷 「親人滅門血案」3個月奪12命

三大國際賽表現亮眼 體育署放眼巴黎奧運、帕運備戰 

精英獎／父親口中的世界第3高齡 連珍羚巴黎奧運最後一摔

相關新聞

澳網／謝淑薇與梅騰絲再度合拍 4台將單打會外賽出擊

即將在明年1月中開打的澳洲網球公開賽在今天公布單打會外賽與雙打會內賽參賽名單，我國今年將有謝淑薇、楊亞依、吳東霖、許育修...

巴黎奧運考察團1月13日再出發 與僑界商討協助支援事項

為備戰明年巴黎奧運，體育署與中華奧會、國訓中心、運科中心及培訓隊教練，將於明年1月13日至21組成賽前考察團前往巴黎實地...

足球／安以恩、劉千芸摘最佳球員 足協獎金昨晚就入帳

中華足球協會在今天舉辦2023年年度頒獎典禮，並為企業甲級聯賽與台灣木蘭聯賽舉行個人獎項表揚儀式，其中企甲聯賽由台南台鋼...

NFL／季後賽名額激烈爭奪戰 台灣球迷新年看得到

全世界商業價值最高的體育賽事美式足球NFL，本季將在台灣球迷面前上演精彩好球！NFL23/24賽季即將進入季後賽階段，最後2週的賽事將決定哪14隊得以闖進季後賽，目前僅8隊確定淘汰、僅6隊確定拿到門票

113年青春動滋券元旦開放領用 112年領用延長至明年6月

113年度青春動滋券來囉，為鼓勵16歲至22歲青年積極參與體育活動和觀賞運動賽事，教育部體育署自今年6月1日起常態發放青...

雲林後年全運會 主視覺亮相

雲林縣政府承辦後年的全國運動會，縣長張麗善、議長黃凱等人昨天在斗南田徑場為籌備處揭牌、正式運作，首度亮相「雲林競豔，精彩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。