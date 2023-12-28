巴黎奧運考察團1月13日再出發 與僑界商討協助支援事項

為備戰明年巴黎奧運，體育署與中華奧會、國訓中心、運科中心及培訓隊教練，將於明年1月13日至21組成賽前考察團前往巴黎實地考察，除了要協助代表隊掌握最新競賽資訊及規劃提供相關後勤支援，也將與駐法國台北代表處及僑界進行座談，商討參與與協助支援事項。

早在今年4月體育署、中華奧會與國訓中心就已經派出考察團前往巴黎進行實地考察，並租下長榮桂冠巴黎飯店40間房間作為中繼站，而在巴黎奧運已經進入倒數200多天，我國考察團也將再度啟程前往巴黎實地探訪。

體育署表示，由於巴黎奧運籌備會嚴格限制各國赴巴黎參訪奧運場館之時間、數目及人數，至多只能參訪兩次且只能到明年2月，正式參訪競賽場館數量也限制6個以內，加上選手村至多7個，同時參訪競賽場館每次人數限制至多為8人。因此，本次考察將以蒐集各項最新賽會籌備資訊、後勤與運科支援規劃配置及隨行培訓隊教練參訪競賽場館為重點。

體育署強調，這次考察首要拜會巴黎奧運籌備會，聽取有關賽會抵離、賽會交通、賽會註冊、競賽運動等專責部門簡報，掌握最新相關賽會資訊並參訪選手村。

另外，為期9天考察活動中，除向巴黎奧運籌備會正式提出實地參訪羽球、柔道、體操、游泳、田徑及網球等6個運動種類競賽場館外，也會實地蒐集其他17個運動種類競賽場館座位位置及周邊環境和交通動線概況，提供培訓隊掌握競賽場館相關資訊，如這次無法考察之場館，也希望藉由之後的移地訓練、測試賽派員參賽等方式，了解比賽場館相關資訊。

此外，體育署為更完善組團事務與後勤支援，本次考察行程中也將與駐法國代表處及法國僑界代表進行座談，除說明考察目的與組團作業準備外，也希望掌握赴法參賽期間應注意事項，同時進一步商談可協助後勤支援相關準備事務，包括代表團和國家運動訓練中心、國家運動科學中心在辦理運科支援、膳食採購、交通運送、租用場地，以及籌組僑胞加油團等事宜，以利比賽期間提供立即性的後勤支援，共同協助選手爭取最佳成績。