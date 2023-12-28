澳網／謝淑薇與梅騰絲再度合拍 4台將單打會外賽出擊

即將在明年1月中開打的澳洲網球公開賽在今天公布單打會外賽與雙打會內賽參賽名單，我國今年將有謝淑薇、楊亞依、吳東霖、許育修從單打會外賽打起，至於女雙賽場上謝淑薇將與2021年溫網冠軍搭擋比利時梅騰絲（Elise Mertens）再度攜手出擊。

澳網會內賽將在明年1月14日正式展開，而今天大會官網也公布本屆單打會外賽與雙打會內賽參賽名單，其中在單打會外賽場上最受關注的莫過於前美網冠軍汀恩（Dominic Thiem）與瑞度卡努（Emma Raducanu），將雙雙從會外賽出擊；至於我國選手部分，則是有謝淑薇、楊亞依、吳東霖、許育修將從會外賽打起，必須連過三關才能取得正賽資格。

而在雙打賽場上，去年橫掃法網與溫網雙冠的謝淑薇，將在澳網與昔日搭擋梅騰絲再度聯手出擊，兩人過去曾在2021年攜手高捧溫網女雙冠軍，至於詹皓晴則將與墨西哥好手爾摩斯（Giuliana Olmos）繼續搭擋，吳芳嫻也將與中國大陸朱琳組成海峽組合再戰大滿貫舞台。