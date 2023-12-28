NFL／季後賽名額激烈爭奪戰 台灣球迷新年看得到

全世界商業價值最高的體育賽事美式足球NFL，本季將在台灣球迷面前上演精彩好球！NFL23/24賽季即將進入季後賽階段，最後2週的賽事將決定哪14隊得以闖進季後賽，目前僅8隊確定淘汰、僅6隊確定拿到門票，戰況仍十分激烈。而最後2週賽事、季後賽、眾所矚目的決賽，愛爾達體育家族都會轉播，台灣球迷能欣賞聯盟首度在賭城開戰的超級盃！

NFL戰況激烈

NFL美式足球季賽即將邁入尾聲，本週末將進行倒數第2週賽事，由32支球隊競爭14張季後賽門票。目前15輪戰罷，美聯與國聯仍是戰況膠著，目前僅有8隊確定淘汰，而14張季後賽席次也只確定6席，晉級隊伍也還需爭奪種子序，最後2週預期賽事也精彩萬分。

根據《ESPN》報導，當前確定晉級、淘汰的隊伍分佈很平均，美聯與國聯都各有4隊淘汰，而美聯確定晉級的是海豚與烏鴉，國聯確定晉級的是老鷹、牛仔、獅子、49人。反而季前很被看好的比爾、酋長都至少還需要1場勝利。

初三看超級盃

其中，季後賽之旅值得注意的強隊有烏鴉、49人、海豚、獅子，烏鴉本季竄出的超級新人外接「小花」弗勞爾斯，與陣中王牌四分衛傑克森配合默契，空戰火力驚人；49人則持續維持宰制力，他們目前以聯盟最高的總淨勝分，提前鎖定國聯西區龍頭位置；海豚與獅子本季異軍突起，去年都僅排分區第二，前者靠著最低的外卡種子身份晉級季後賽、也首輪出局，後者甚至未進季後賽。

精彩的NFL今年對台灣球迷相當友善，愛爾達體育家族獲得全台獨家轉播權，本週第17輪賽事到刺激的季後賽、明星賽，甚至包含台灣時間2月12日打響的超級盃決賽，都一網打盡。

台灣球迷得以鎖定NFL首度移師賭城開戰的超級盃，觀看本賽季最強2隊對決，同時能欣賞知名的超級盃中場秀，本季有R&B天王亞瑟小子領銜表演，這將是農曆年（初三）體育迷絕對不能錯過的精彩好球。

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