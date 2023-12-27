跆拳賽變調成拳擊場 高雄市中學運動會爆選手違規惡意出拳

網友在社群「爆料公社」貼文，指12月23日高雄市中等學校運動會賽場發生違反體育精神的憾事，一名跆拳道選手把跆拳比賽現場變成拳擊賽現場，故意用手攻擊對手頭部，裁判當下未有處置或研議。高雄市教育局表示，賽後雙方教練及選手在場下，由攻擊方選手向受攻擊方致歉，並強調宣導運動家精神。

網友指出，運動家的精神與風度展現在人生道路上，寧可有光榮的失敗，也不要有不榮譽的成功。113年市中運跆拳道的比賽過程當中，一名紅色護具跆拳道選手把跆拳比賽現場變成拳擊賽現場，故意用手攻擊對手頭部。第一次違反規定用手攻擊頭部頸部及下巴，僅有遭受輕微制止。最後第三回合比賽結束之際，直接蓄意用手攻擊對手頭部臉部眼睛部位，造成青色選手挫傷，倒地不起。網友批評，「高雄市的比賽秩序及運動家的氣度與風範儼然已經蕩然無存。」

網友不滿主辦單位和裁判人員，當下為何沒有任何處置與研議？大家還是習慣息事寧人及互推皮球，請教育局維持比賽的公平正義，歪風不可長，不要以為關起門，醜事就不會外揚。

高雄市體育總會跆拳道委員會還原當天情形，113年高雄市中等學校運動會跆拳道對打項目，高中男子組74公斤級，青方與紅方選手在23日下午進行冠亞軍決賽，第一回合由青方選手12:9獲勝，第二回合則由紅方選手獲勝10:9獲勝，雙方進入第三回合決勝局。

第三回合比賽過程距離終場結束時間約已進行1分52秒時，青方選手以9：1暫時領先，此時因為紅方選手分數落後，近身時屢次刻意出拳攻擊頸部和頭部，主審當時給予紅方選手警告和判罰後，青方選手再以10：1領先，比賽剩約8秒，主審示意比賽繼續，紅方選手眼看分數落後再次啟動攻勢，此時青方選手防守後再次起腳反擊旋踢獲得2分，以12：1領先，時間將近紅方選手又再次啟動攻勢，此時青方選手做了一個近身防守的動作，這時雙方靠身，紅方選手跳起用雙腳示意攻擊並夾住青方選手造成雙方倒地，雙方倒地後比賽時間終了。此時就在青方選手要起身時，紅方選手則蓄意出拳朝青方選手臉部眼睛攻擊，導致青方選手倒地臉部挫傷，當場有要求跟受傷選手道歉。