跆拳賽變調成拳擊場 高雄市中學運動會爆選手違規惡意出拳
網友在社群「爆料公社」貼文，指12月23日高雄市中等學校運動會賽場發生違反體育精神的憾事，一名跆拳道選手把跆拳比賽現場變成拳擊賽現場，故意用手攻擊對手頭部，裁判當下未有處置或研議。高雄市教育局表示，賽後雙方教練及選手在場下，由攻擊方選手向受攻擊方致歉，並強調宣導運動家精神。
網友指出，運動家的精神與風度展現在人生道路上，寧可有光榮的失敗，也不要有不榮譽的成功。113年市中運跆拳道的比賽過程當中，一名紅色護具跆拳道選手把跆拳比賽現場變成拳擊賽現場，故意用手攻擊對手頭部。第一次違反規定用手攻擊頭部頸部及下巴，僅有遭受輕微制止。最後第三回合比賽結束之際，直接蓄意用手攻擊對手頭部臉部眼睛部位，造成青色選手挫傷，倒地不起。網友批評，「高雄市的比賽秩序及運動家的氣度與風範儼然已經蕩然無存。」
網友不滿主辦單位和裁判人員，當下為何沒有任何處置與研議？大家還是習慣息事寧人及互推皮球，請教育局維持比賽的公平正義，歪風不可長，不要以為關起門，醜事就不會外揚。
高雄市體育總會跆拳道委員會還原當天情形，113年高雄市中等學校運動會跆拳道對打項目，高中男子組74公斤級，青方與紅方選手在23日下午進行冠亞軍決賽，第一回合由青方選手12:9獲勝，第二回合則由紅方選手獲勝10:9獲勝，雙方進入第三回合決勝局。
第三回合比賽過程距離終場結束時間約已進行1分52秒時，青方選手以9：1暫時領先，此時因為紅方選手分數落後，近身時屢次刻意出拳攻擊頸部和頭部，主審當時給予紅方選手警告和判罰後，青方選手再以10：1領先，比賽剩約8秒，主審示意比賽繼續，紅方選手眼看分數落後再次啟動攻勢，此時青方選手防守後再次起腳反擊旋踢獲得2分，以12：1領先，時間將近紅方選手又再次啟動攻勢，此時青方選手做了一個近身防守的動作，這時雙方靠身，紅方選手跳起用雙腳示意攻擊並夾住青方選手造成雙方倒地，雙方倒地後比賽時間終了。此時就在青方選手要起身時，紅方選手則蓄意出拳朝青方選手臉部眼睛攻擊，導致青方選手倒地臉部挫傷，當場有要求跟受傷選手道歉。
高雄市教育局表示，有關高雄市中等學校運動會跆拳道比賽學生疑有違反運動家精神行為案，依賽事慣例，現場以裁判判決為主。裁判長現場也提供申訴書予受攻擊選手的教練；賽後後雙方教練及選手在場下，由攻擊方選手向受攻擊方致歉，當天受攻擊方也未提出申訴。教育局將於相關研習宣導應重視運動家精神。
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