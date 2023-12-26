空手道／八馬國際贊助北市大空手道隊 盼形成正的循環

剛連續第6年獲頒體育推手獎的八馬國際事業有限公司，董事長王文欽仍持續贊助我國體育好手，在今天與已經支持多年的北市大空手道隊再簽署贊助合約，也希望選手能將精神一代一代傳承下去，成為正的循環。

秉持著取之於社會、用之於社會的理念，八馬國際董事長王文欽贊助國內運動好手多年，包括桌球、田徑、空手道、跆拳道、籃球等項目，其中北市大空手道代表隊更是連續9年獲得王文欽的贊助，包括辜翠萍、谷筱霜等人都曾獲得八馬國際的贊助。

對於再次與北市大空手道隊簽下贊助合約，王文欽也再次強調，企業贊助是他的份內事，而北市大也相當重視，每年都會製作選手成果報告，且都有傑出表現，而除了贊助金外，八馬國際也提供選手所需要的營養品，幫助選手能在比賽時有精彩的表現。