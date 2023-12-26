114年全國原住民族運動會在高雄 籌備處揭牌

「114年全國原住民族運動會」114年3月21日至24日在高雄舉行，今天舉辦籌備處成立揭牌記者會。高雄市副市長林欽榮表示，高雄曾辦過2009世運會、104年全國運等賽事，經驗是籌備資本。

林欽榮致詞時表示，高雄曾辦理過2009世運會、104年全國運、108年全中運等國際及全國性賽會，豐富賽會經驗成為籌備資本。未來將原民運動競技、賽會服務精神、高雄文化底蘊三者共融成為辦理核心，營造全國最高規格原住民族競技運動舞台。

林欽榮說，高雄是全台唯一原民16族族人皆有設籍居住的城市，各族群所融合多元文化成高雄有別於其他縣市原民特色，市府將以「厚植原民競技實力、展現傳統文化、完善賽會服務」作為賽事目標。

今天記者會開場邀請巴楠花部落中小學表演打擊樂，籌備處招牌跳脫制式牌匾樣式，由在2014年正名、世居高雄的拉阿魯哇族（Hla’alua）設計團隊打造。

牌匾牌面設計以穿著各族族服的高雄熊手牽手作為框邊裝飾，並以金屬、木頭等材質製作，主題為自然永續、族群共榮。

今天亮相的主視覺設計與標語，將以「原聚TAKAO湧動未來」為標語，主視覺LOGO以高雄的K、運動賽道、原住民圖騰服飾共通元素菱形紋，搭配高雄多元族群融合色彩以及粗細線條呈現運動賽會速度感，以表現原住民族特有勇敢、律動及融合之精神。

上屆原民運完成二連霸的慢速壘球代表隊以及布農族奧運舉重選手高展宏也出席揭牌典禮，運動員皆希望藉高雄的主場優勢將團隊總錦標留在高雄市。

高雄市運動發展局長侯尊堯表示，離114年全原運還有452天，屆時8000名來自全國各地原住民運動員齊聚高雄，期望高雄原民代表選手積極備戰展現實力，更歡迎全國好手114年一同來到高雄作客。