企業慷慨解囊 北市大空手道隊獲總值逾700萬贊助
曾培育出谷筱霜、辜翠萍等女子空手道名將的台北市立大學今天再獲企業慷慨解囊，未來1年可獲總值逾700萬台幣的贊助，將用於支持選手出國、訓練以及營養補助，讓選手無後顧之憂。
北市大空手道隊自民國70年成立至今，不僅具悠久歷史與傳統，更是實力頂尖的勁旅，今年杭州亞運奪金的谷筱霜、摘銀辜翠萍都是出自北市大。
北市大副校長王宏宗受訪時提到，政府支持有限，一定要靠企業支持，「只要企業願意挹注資源到有興趣的項目，對學校來說只有感謝。」
贊助的八馬企業國際事業有限公司董事長王文欽強調，作為一個企業人贊助運動，本來是份內、應該的事，「在各種不同企業有不同想法，我的想法是取之社會、用之社會。」
北市大空手道隊隊長董宥成受訪時說，有企業贊助真的很重要，「像我之前腳踝韌帶撕裂，除了積極物理治療外，就是靠著企業贊助的營養品和補給品幫助傷勢修復，否則可能要多花很多錢。」
今年杭州亞運空手道選拔賽只差最後1關的董宥成提到，明年開始要繼續在各大國際賽拚戰、搶積分，「現在空手道競爭很激烈，一場比賽沒打排名可能就會掉了50名左右，對於爭奪名古屋亞運的資格很不利。」
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