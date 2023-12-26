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高球／今昔名將同場競技 日立盃首創跨三協會對抗賽

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
日立盃3 Power高爾夫球賽將於2024年1月20日在東華高爾夫球場舉行。記者劉肇育／攝影
日立盃3 Power高爾夫球賽將於2024年1月20日在東華高爾夫球場舉行。記者劉肇育／攝影

2024日立盃3 Power高爾夫球賽將於明年1月20日在東華高爾夫球場舉行，也將是國內首度舉辦橫跨三大職業協會，包括TLPGA、 TPGA、TSPGA選手同場競技的賽事，今天記者會包括蔡佩穎、張雅淳、林文堂、詹世昌、陳志明、曾秀鳳等人齊聚一堂並陣前喊話，誓言奪下這場賽事勝利。

總獎金300萬元的2024日立高爾夫球賽，將是全台首場跨協會公益對抗賽，今天公布各隊參賽陣容，女子隊將由旅日名將蔡佩穎、台巡賽獎金后張雅淳、旅美好手李旻領銜，男子隊由台灣一哥林文堂、詹世昌坐鎮，搭配上亞運銅牌得主洪健堯，長春隊則由陳志明、曾秀鳳等傳奇名將帶隊，每隊10名球員，上午將採取6人3球接力賽，下午是Best Ball團體賽，最終奪冠隊伍將能贏得150萬元獎金。

對於將參與國內史上第一場橫跨三協會的對抗賽，女子隊隊長蔡佩穎說：「這真的是很難得的機會，跟男子組選手打球可以學他們的技巧，而長春組的前輩更是有無窮的經驗。而這次的賽制要如何發揮選手的特長來進行搭配，將會很重要，但身為隊長的我現在也還蠻傷腦筋的，不過今年我們陣中很多選手都拿過冠軍，這點我是蠻有信心的。」

男子組隊長林文堂表示，這次日立盃將匯集國內老中青三代好手，真的很值得期待，「身為男子隊，我們一定會有壓力，更重要是拿出最好的實力，給觀眾一場最好的比賽，尤其明年我就要跨到長春組，這次一定要好好打。」

長春組匯集國內高球多位傳奇名將，昔日旅日球后曾秀鳳說：「這場比賽是一種傳承和交流，也可以藉機看看年輕球員的打法跟我們有什麼不一樣，雖然長春組選手年紀比較大，但幾乎都是各大賽事比賽的常勝軍，贏面可能不高，但冠軍肯定是最多。」

高爾夫 蔡佩穎 林文堂

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