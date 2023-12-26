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DARTSLIVE電子飛鏢機運產博展出 開放免費體驗 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
DARTSLIVE致力於推動校園合作方案，已經在全台吸引15間國高中參與。圖／DARTSLIVE提供
DARTSLIVE致力於推動校園合作方案，已經在全台吸引15間國高中參與。圖／DARTSLIVE提供

近年來DARTSLIVE電子飛鏢機已經成為台灣校園的新寵兒，為進一步推動校園交流與體育運動，DARTSLIVE於12月24日至1月1日期間，參與2023台灣運動產業博覽會，在松菸5號倉庫向大眾展示其創新的電子飛鏢機以及校園合作方案。

在此次博覽會中，DARTSLIVE特別將新型電子飛鏢機、家用藍芽飛鏢靶等開放給參觀者免費體驗，讓大家親身感受數位科技與專業運動的完美結合。DARTSLIVE電子飛鏢機以其優越的連線優勢，成為學校推動校園體育與交流的得力助手，讓學生們不必離開校門，便可與其他學校及國家進行有趣的飛鏢對決。

DARTSLIVE致力於推動校園合作方案，已經在全台吸引了15間國高中參與。透過該方案，DARTSLIVE免費提供一台飛鏢機台供校園使用，同時協助學校進行飛鏢體育課程，豐富校園生活。這不僅為學生提供了一個有趣的運動選擇，也為學校搭建了與其他學校交流的平台。

DARTSLIVE期望透過參與運動博覽會，能夠與更多運動健身中心及學校建立合作關係，共同推動校園體育的發展。在這個數位科技盛行的時代，DARTSLIVE致力於將電子飛鏢機引入更多場景，拓展運動中心、健身房等市場，為大眾提供更多元化的運動選擇。

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