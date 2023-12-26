運動禁藥諮詢 年底公布認證藥師

二○二四巴黎奧運將於明年七月登場，選手一旦被檢測出使用運動禁藥，恐面臨停權處分。運動藥師籌備委員會召集人陳琦華說，西藥、中藥、營養補品等可能含有運動禁藥成分，為協助選手免於相關危機，藥師公會全聯會推動「運動禁藥諮詢藥師培訓」認證，目前已有一四二名藥師取得認證，將在今年底、明年初，公布首批認證藥師名單與聯絡方式，協助職業或業餘運動員解惑，希望認證藥師未來可隨隊參與國際賽事，或由藥師認養運動員，協助檢視備藥狀況。

由於許多藥品可能含運動禁藥成分，陳琦華以常被諮詢的感冒藥為例，治療鼻塞的「擬麻黃鹼」成分為興奮劑，抗發炎的「培尼皮質醇」屬糖皮質類固醇，部分止咳藥水含「阿片酊」為麻醉性止痛劑，這三種類別都已被列為禁用物質。

不只西藥，中藥也會含有禁用物質。陳琦華說，麻黃、半夏因含有麻黃素，同屬興奮劑；蓮子心、細辛則因含有去甲烏藥鹼，屬於乙二型致效劑，這些中藥材又常以複方形式使用，如小青龍湯、防風聖通散、清氣化痰丸、二陳湯等，從名稱上不易直接識別，誤用禁藥風險不低於西藥。

陳琦華強調，相關認證藥師拿到選手藥單後，將先辨識藥物成分為賽內禁用或賽內、外都禁用，前者會協助評估是否影響比賽，後者則會提醒避免使用。因服用藥物牽涉藥物動力學，藥師可進行更專業把關，如能推動認養運動員制度，就能長期追蹤、協助檢視藥品。

藥師公會全聯會理事長黃金舜說，由世界運動禁藥管制組織（ＷＡＤＡ）訂定的「運動禁藥禁用清單」，詳列賽內期間與賽外的禁用物質，很多運動選手賽前都會詢問全聯會，能否提供藥物使用協助。日本是亞洲目前唯一設置運動禁藥諮詢藥師制度的國家，部分賽事藥師和運動員數為一比一。

黃金舜說，全聯會推動運動禁藥諮詢藥師培訓認證，涵蓋運動禁藥管制規範、禁用清單、治療用途豁免等，讓藥師能全面掌握運動禁藥相關知識，完成課程後需通過考試才能取得認證資格。