快訊

5銀行合作喊卡！明年起限縮超商消費、代收繳費服務

安養院靈貓「精準預知死亡」17年送走上百人 被牠蹭過沒幾小時就過世

男國中生遭持刀猛刺胸頸 當事女學生還原衝突經過：老師已來不及阻止

科技運動協會舉辦論壇 連結科技和運動、帶動產業發展

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
新加坡體育理事會分享Olympics Esports Week辦理經驗。圖／中華民國科技運動協會提供
新加坡體育理事會分享Olympics Esports Week辦理經驗。圖／中華民國科技運動協會提供

中華民國科技運動協會今天舉辦「科技融入運動場域之挑戰」論壇及「2023年科技運動成果展暨感恩餐會」，邀請6月國際奧會（IOC）於新加坡舉辦Olympics Esports Week

的新加坡體育理事會，及發展VR跆拳道的廠商與會交流。

科技運動協會宗旨在連結科技與運動，帶動產業發展。25日結合教育部體育署「2023台灣運動產業博覽會」，攜手數位部數位產業署、國立體育大學、資訊工業策進會共同辦理「科技融入運動場域之挑戰」論壇，因應國際趨勢，以Olympics Esports Week 2023為體感科技的楷模，邀請賽事承辦單位新加坡體育理事會分享辦理經驗，也由競賽項目之一的VR跆拳道廠商Refract Technologies，分享科技廠商與運動協會合作面臨的機會與挑戰，期望促成科技運動業者、運動休閒場域業者及單項運動協會的合作機會，帶動台灣科技運動產業發展。

此外，國際知名講者The Octalysis Group與Metablox NFT創辦人「遊戲化大師」周郁凱，啟發業者開發科技運動產品的靈感，透過八角框架創造更具吸引力的產品，期待持續優化國內科技運動產品。

延續科技與運動交流的熱度，特於聖誕節晚間舉辦「2023年科技運動成果展暨感恩餐會」，邀集行政院副院長鄭文燦、立法委員邱志偉、國科會科技辦公室副執行秘書林明仁、數位產業署長呂正華、副署長林俊秀、體育署長鄭世忠進行跨部會交流，並與科技運動業者、運動休閒場域業者共享科技結合運動的成果，攜手建構臺灣科技運動生態。

資訊工業策進會副主任林宗禧（左起）、中華民國科技運動協會秘書長王凱立、The Octalysis Group創辦人周郁凱、新加坡體育理事會主任Dean Tan、VR跆拳道廠商代表Refract Technologies。圖／中華民國科技運動協會提供
資訊工業策進會副主任林宗禧（左起）、中華民國科技運動協會秘書長王凱立、The Octalysis Group創辦人周郁凱、新加坡體育理事會主任Dean Tan、VR跆拳道廠商代表Refract Technologies。圖／中華民國科技運動協會提供

體育署 跆拳道

延伸閱讀

精英獎／體育運動精英獎 陳建仁頒終身成就獎給劉錦池

影／男涉槍擊、押人討債被通緝 逃亡新加坡1年半落網押返

槍砲通緝犯藏匿新加坡 台星警合力查緝接押返台

東南亞新冠疫情升溫！新加坡每日公布確診數字 馬國宣布患者自行居隔

相關新聞

精英獎／柔道男神、女王攜手獲獎 楊勇緯3連霸最佳男運動員首見

112年體育運動精英獎今天放榜，最佳男運動員由楊勇緯完成三連霸，成為史上第一人，最佳女運動員則是連珍羚獲選，由「柔道男神...

精英獎／谷底爬起攀另一個巔峰 楊勇緯的力量來自IG偶遇的金句

「柔道男神」楊勇緯完成體育運動精英獎最佳男運動員三連霸，今年揮別上半年的低潮，邁向另一個高峰，在杭州亞運摘金，關鍵在於偶...

精英獎／「棋靈王」稱號還不錯 許皓鋐：但我沒看過…

今年因杭州亞運圍棋男子個人金牌震撼各界，「台灣棋靈王」許皓鋐今天領取體育運動精英獎特別獎，期許未來圍棋站上運動更高殿堂；...

羽球／外媒盛讚戴資穎水準世界頂尖 仍是巴黎奧運奪金熱門

我國羽球一姊戴資穎日前在年終賽封后，奪下個人賽史第4冠。明年巴黎奧運將是小戴的最後一舞，馬來西亞媒體《星報》近日也撰文指出，小戴仍是巴黎奧運羽球女單金牌熱門競爭者。 小戴本次年終賽接連上演驚奇，

科技運動協會舉辦論壇 連結科技和運動、帶動產業發展

中華民國科技運動協會今天舉辦「科技融入運動場域之挑戰」論壇及「2023年科技運動成果展暨感恩餐會」，邀請6月國際奧會（I...

西洋棋／亞洲青少年錦標賽 中華小將獲得公開U16 團體第三名

2023 年亞洲青少西洋棋錦標賽12月13至22日在阿拉伯聯合大公國艾因舉行，中華小將黃子宸、孫長駒、許喆在下表現出色，獲得公開組U16 團體第三名。 中華民國西洋棋協會秘書長陳美芳表示，亞洲青少西

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。