科技運動協會舉辦論壇 連結科技和運動、帶動產業發展

中華民國科技運動協會今天舉辦「科技融入運動場域之挑戰」論壇及「2023年科技運動成果展暨感恩餐會」，邀請6月國際奧會（IOC）於新加坡舉辦Olympics Esports Week

的新加坡體育理事會，及發展VR跆拳道的廠商與會交流。

科技運動協會宗旨在連結科技與運動，帶動產業發展。25日結合教育部體育署「2023台灣運動產業博覽會」，攜手數位部數位產業署、國立體育大學、資訊工業策進會共同辦理「科技融入運動場域之挑戰」論壇，因應國際趨勢，以Olympics Esports Week 2023為體感科技的楷模，邀請賽事承辦單位新加坡體育理事會分享辦理經驗，也由競賽項目之一的VR跆拳道廠商Refract Technologies，分享科技廠商與運動協會合作面臨的機會與挑戰，期望促成科技運動業者、運動休閒場域業者及單項運動協會的合作機會，帶動台灣科技運動產業發展。

此外，國際知名講者The Octalysis Group與Metablox NFT創辦人「遊戲化大師」周郁凱，啟發業者開發科技運動產品的靈感，透過八角框架創造更具吸引力的產品，期待持續優化國內科技運動產品。