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精英獎／父親口中的世界第3高齡 連珍羚巴黎奧運最後一摔

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
連珍羚拿下最佳女運動員，由母親蔡錦連、父親連金河出席領獎。記者余承翰／攝影
連珍羚拿下最佳女運動員，由母親蔡錦連、父親連金河出席領獎。記者余承翰／攝影

四度征戰亞運終於奪金，「柔道女王」連珍羚今年也在第三度入圍站上頒獎台，帶回體育運動精英獎最佳女運動員，今天由母親蔡錦蓮代替領獎，會後受訪透露女兒接下來的計畫，巴黎奧運就是最後一戰。

連珍羚的生涯留下許多淚灑賽場的畫面，每一次的遺憾，伴隨著許多酸言，連母也看在眼裡，「當然會很不捨，一摔不好，人家不看好，那些酸民會說，連珍羚都幾歲了還堅持什麼。」但女兒不在意，「她說，就算全世界都不相信我，我相信我自己做得到。」

連珍羚的杭州亞運金牌，連母透露很多親戚看到都感動哭了，這面金牌帶給女兒很大的信心，接下來在東京大滿貫也帶回銅牌。連珍羚的爸爸連金河聊起女兒蛻變的一年，話說得相當直白，「她是全世界柔道第三高齡的選手」、「平常心、放鬆心情，就像這次亞運，年紀大了慢慢有這種精神，往這個方向走，巴黎奧運就有機會。」

連珍羚下一站放眼巴黎奧運。被問到如果奧運摔出獎牌，連珍羚會不會續戰？連母一口斷言：「不可能！」

蔡錦蓮表示，不管奧運有沒有成績，都是連珍羚最後一次比賽，「相信她會全力以赴，這是最後、最後、最後，真的是最後一摔了。」

連珍羚 亞運

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