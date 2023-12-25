精英獎／曾自強奪教練獎 性別風波最辛苦之際用訓練麻痺林郁婷

112年體育運動精英獎今天放榜，精英獎最佳教練獎由今年帶領愛徒林郁婷在杭州亞運奪金的拳擊教練曾自強獲選，回顧今年，他坦言最辛苦的是林郁婷經歷性別檢測風波期間，師徒倆唯一能做的，就是把自己練得更強，用訓練麻痺自己。

最佳教練獎入圍者（傑出獎）包括曾自強、吳炯助、劉文等，最終由曾自強出線，他開玩笑說入圍時心想這個獎要給吳炯助，滑輪溜冰並非奧運項目，知道他承擔許多壓力，最終在亞運拿到那麼多金牌，曾自強笑答：「我是祝福他（吳炯助），雖然我是比較支持劉教練（劉文等）。」

曾自強三度入圍，今年終於獲獎，他說每位教練都有自己的故事背景，「感謝票選委員給我機會，讓我不會三顧茅廬而不入。」

曾自強回顧今年，坦言林郁婷碰到性別檢測風波時是最辛苦的日子，「在輿論自由的國度，尊重大家想法，那個當下不會有人想幫你解釋、澄清什麼，選手學習釋懷是很重要的事。」

那段期間，師徒倆唯一能做的事就是訓練，讓自己變得更加強大，「把訓練強度提高到可以麻痺自己，與其去思考這些，不如訓練到身體疲憊到沒時間想這些。」他說：「把自己練到就是5：0（拳擊賽事比分），不需要去解釋、澄清什麼。」