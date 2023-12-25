精英獎／體育運動精英獎 陳建仁頒終身成就獎給劉錦池
號稱台灣體壇奧斯卡的體育運動精英獎，今天在台北文創會所舉行頒獎典禮，行政院長陳建仁頒發「終身成就獎」給劉錦池、「特別獎」給許皓鋐。
陳建仁在致詞時提到，面對國際運動好手的挑戰，台灣運動菁英們永不放棄的鞭策自己，「我們已經是亞洲的體育強國，更帶給國人無數的感動。」
陳建仁強調，因為有這些體育菁英選手，才讓世界看到台灣，「政府也深深感謝這些運動員，如果國光獎金的預算不夠，政府一定會繼續加碼。」
「終身成就獎」得主劉錦池剛過80大壽，他一生全力推動校園籃球運動，除一手創立七賢國中男女籃球隊，帶領七賢女籃勇奪7屆國中籃球聯賽冠軍、男籃3屆冠軍外，也帶領三民家商奪得2屆HBL高中籃球聯賽冠軍。
劉錦池更熱心推展籃球運動成立「高雄市姥姥籃球協會」，續辦19屆姥姥盃校園籃球邀請賽，除資助七賢國中男女籃球隊讓球隊得以永續經營，更串聯三民家商、義守大學，組成一三七籃球聯盟，期間培育籃球國手無數。
劉錦池在受訪時提到，從以前開始練球的時間都是一絲不苟，「我要求的是球技好、課業和品格也都要好，所以我的學生畢業後都有好發展，最初籃球隊只是課後活動，但那些人都很優秀，所以我只好跟著進修、上課、講習，練了半年就參加比賽，把高雄最好的國中都打垮了。」
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