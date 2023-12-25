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運動禁藥諮詢藥師上線 讓運動員無後顧之憂比賽

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜（前右二）與民進黨立委吳思瑤（前左二）今天舉行記者會，宣布藥師公會全聯會參考日本經驗，推動「運動禁藥諮詢藥師培訓」認證，目前已有142名藥師通過認證，未來也希望能隨隊參與如2024巴黎奧運等國際賽事，或由藥師認養運動員，協助檢視備藥狀況。記者胡經周／攝影
中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜（前右二）與民進黨立委吳思瑤（前左二）今天舉行記者會，宣布藥師公會全聯會參考日本經驗，推動「運動禁藥諮詢藥師培訓」認證，目前已有142名藥師通過認證，未來也希望能隨隊參與如2024巴黎奧運等國際賽事，或由藥師認養運動員，協助檢視備藥狀況。記者胡經周／攝影

運動禁藥是運動領域的一門大學問，「運動禁藥禁用清單」是由世界運動禁藥管制組織(WADA)訂定，其中詳細列賽內期間與賽外的禁用物質，運動員一旦被檢測出使用運動禁藥，恐面臨停權處分，如果誤用，更會讓多年辛苦訓練成果付諸流水。有鑑於此，中華民國藥師公會全國聯合會與民進黨立委吳思瑤今天舉行記者會，宣布藥師公會全聯會參考日本經驗，推動「運動禁藥諮詢藥師培訓」認證，目前已有142名藥師通過認證，未來也希望能隨隊參與如2024巴黎奧運等國際賽事，或由藥師認養運動員，協助檢視備藥狀況。

藥師公會全聯會理事長黃金舜指出，今年全國已辦理6場培訓課程，分為初階跟進階，內容涵蓋運動禁藥管制規範、禁用清單、治療用途豁免、實驗室檢測、結果管理等，讓藥師能全面掌握運動禁藥相關知識，完成課程後需要通過考試才能取得認證資格，目前已有142名藥師取得認證，未來將前進運動領域，守護運動員在場上盡情拚搏。

中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜（前右三）與民進黨立委吳思瑤（前左三）今天舉行記者會，宣布藥師公會全聯會參考日本經驗，推動「運動禁藥諮詢藥師培訓」認證，目前已有142名藥師通過認證，未來也希望能隨隊參與如2024巴黎奧運等國際賽事，或由藥師認養運動員，協助檢視備藥狀況。記者胡經周／攝影
中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜（前右三）與民進黨立委吳思瑤（前左三）今天舉行記者會，宣布藥師公會全聯會參考日本經驗，推動「運動禁藥諮詢藥師培訓」認證，目前已有142名藥師通過認證，未來也希望能隨隊參與如2024巴黎奧運等國際賽事，或由藥師認養運動員，協助檢視備藥狀況。記者胡經周／攝影

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