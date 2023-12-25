富邦金奪體育推手十獎項

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
富邦金控及子公司於2023體育推手獎頒獎典禮共囊括十項大獎肯定，蟬聯金融業第一。富邦金／提供
富邦金控及子公司於2023體育推手獎頒獎典禮共囊括十項大獎肯定，蟬聯金融業第一。富邦金／提供

教育部體育署舉辦「體育推手獎」頒獎典禮，富邦金控及子公司共囊括十項大獎肯定，蟬聯金融業第一。富邦金控獲「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」、「推展類金質獎」；富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券均獲「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」；富邦產險獲「贊助類金質獎」。富邦長期支持及推動台灣體育發展，用心與成果備受肯定。

富邦金董事長蔡明興表示，富邦金及子公司長期支持國內體壇發展，年投入逾5億元資金，同時擁有職籃（富邦勇士）、職棒（富邦悍將）、成棒（富邦公牛），並積極培育菁英選手，以及冠名和主辦多項國際賽事，是國內最挺體育的企業之一。富邦已連續15年榮獲「體育推手獎」肯定，富邦金今年更連續二年同時獲得「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」、「推展類金質獎」三大獎項，金控及子公司共獲十項大獎。

今年10月底富邦金與旗下子公司富邦育樂第四度獲頒「運動企業認證」標章，且在目前擁有效期內認證的企業中，富邦就占六席，亦是國內擁有最多運動企業認證標章的金融業之一。未來，富邦金控也將持續支持體育運動，厚植台灣體育與國際接軌實力。

富邦金2009年起贊助「台北馬拉松」，迄今已長達15年，2020年起亦成為台灣唯一贊助國內四大馬拉松的金融業者。富邦金控自2021年起推動Run For Green™計畫，結合馬拉松賽事的高人氣，推廣關注環境永續的概念。

此外，富邦金控亦長期支持國內體壇發展，自2018年起贊助「新北富邦國際城市U-18棒球邀請賽」，支持新北市發展及培植基層棒球底蘊，攜手推動城市健康運動風氣；同時，富邦更長達31年支持「富邦公牛隊」，深耕棒球運動人才培育。展望未來，富邦金控也將持續挹注體育事業、積極實踐綠色行動，以「正向力量 成就可能™」的品牌理念，與運動產業共同打造更美好的永續願景。

富邦金控 體育 運動

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