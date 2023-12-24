橄欖球／元坤盃拓殖大學奪公開組冠軍 台大一般組衛冕

舉辦第四屆首度有國外球隊參加的元坤盃大專國際橄欖球邀請賽，在經過兩天33場激戰後最終由來自本的拓殖大學21：14擊敗關西大學，奪下公開組冠軍，台灣大學15：5輕取新加坡南洋理工大學，成功衛冕一般組霸業，將冠軍獎盃留在國內。

元坤盃國際大專橄欖球邀請賽創辦人、義大醫院院長杜元坤表示，比賽一定會有勝和敗，如同人生旅程一定會跌倒過，也會遭遇到挫折，人不可能一生都是順遂的，但只要能夠重新站起來，克服困難，就能迎向成功和光明，今年我們輸了沒關係，努力訊連提升自我實力，明年我們就能擊敗他們，將冠軍盃拿回來。

關西大學和拓殖大學是日本非常知名的橄欖球名校，這次來台報名參加公開組，沒想到抽籤卻分在同一組別，預賽兩隊交手戰成19：19平手，兩隊在分組又先後擊敗台北市立大學以及文化大學，四強賽關西大學19：5輕取台體大，拓殖大學逆轉擊敗北醫大，兩校又在冠軍戰狹路相逢。

拓殖大學桓藤嵐士、山本晟人與增田琉斗三人先後達陣，外籍生羅斯曼3次加踢都成功得分，拓殖大學最終順利擊敗關西大學，不但笑捧冠軍盃而且還獲得20萬元獎金，羅斯曼獲選MVP。拓殖大學隊長山本凜太表示，「我們是第一次來台灣比賽，感受到台灣民眾的熱情，尤其是能在這麼好的場地比賽是最大享受，昨日選手之夜和其他球隊學生交手，是這次最大收穫，希望明年還能來台灣尋求衛冕。」

一般組新加坡南洋理工大學在分組預賽擊敗陸軍官校、政治大學和成功大學，以分組冠軍之姿晉級，24日下午又以26：5踢退國防大學，尋求衛冕的台灣大學17：7擊敗陸軍官校。台灣大學上半場靠著林頎衡率先達陣，緊接著前德國U20國家隊選手、來台交換生馬努成功突破達陣10：5領先，下半場隊長陳偉定致勝達陣，15：5守住冠軍獎盃，馬努獲MVP殊榮。

台灣大學總教練林威名說，這次國外球隊來台參賽確實刺激到了選手，每場比賽都有不同程度的成長，感謝杜元坤院長舉辦這麼好的比賽提供我們磨練，期待有朝一日也能站上國際舞台。陳偉定表示，「以往我們都只是在國內比賽，尤其是我是念大學才開始打橄欖球，因此感受特別深，這次能擊敗新加坡球隊，證明了我們不輸給國外球隊，謝謝台北市政府、杜院長和所有工作人員，沒有你們就不會有這麼精采的比賽。」