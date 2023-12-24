快訊

柯文哲平安夜恆春開講 指以前做票是停電、現在直接剪掉44秒

孝順姐弟雙載與貨車相撞噴飛身亡 法院輕判肇事女駕駛…原因出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

橄欖球／元坤盃拓殖大學奪公開組冠軍 台大一般組衛冕

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
日本拓植大學擊敗關西大學勇奪元坤盃大專國際橄欖球邀請賽公開組冠軍，創辦人杜元坤（右3 ）頒發20萬元獎金。圖／元坤運動文創提供
日本拓植大學擊敗關西大學勇奪元坤盃大專國際橄欖球邀請賽公開組冠軍，創辦人杜元坤（右3 ）頒發20萬元獎金。圖／元坤運動文創提供

舉辦第四屆首度有國外球隊參加的元坤盃大專國際橄欖球邀請賽，在經過兩天33場激戰後最終由來自本的拓殖大學21：14擊敗關西大學，奪下公開組冠軍，台灣大學15：5輕取新加坡南洋理工大學，成功衛冕一般組霸業，將冠軍獎盃留在國內。

元坤盃國際大專橄欖球邀請賽創辦人、義大醫院院長杜元坤表示，比賽一定會有勝和敗，如同人生旅程一定會跌倒過，也會遭遇到挫折，人不可能一生都是順遂的，但只要能夠重新站起來，克服困難，就能迎向成功和光明，今年我們輸了沒關係，努力訊連提升自我實力，明年我們就能擊敗他們，將冠軍盃拿回來。

關西大學和拓殖大學是日本非常知名的橄欖球名校，這次來台報名參加公開組，沒想到抽籤卻分在同一組別，預賽兩隊交手戰成19：19平手，兩隊在分組又先後擊敗台北市立大學以及文化大學，四強賽關西大學19：5輕取台體大，拓殖大學逆轉擊敗北醫大，兩校又在冠軍戰狹路相逢。

拓殖大學桓藤嵐士、山本晟人與增田琉斗三人先後達陣，外籍生羅斯曼3次加踢都成功得分，拓殖大學最終順利擊敗關西大學，不但笑捧冠軍盃而且還獲得20萬元獎金，羅斯曼獲選MVP。拓殖大學隊長山本凜太表示，「我們是第一次來台灣比賽，感受到台灣民眾的熱情，尤其是能在這麼好的場地比賽是最大享受，昨日選手之夜和其他球隊學生交手，是這次最大收穫，希望明年還能來台灣尋求衛冕。」

一般組新加坡南洋理工大學在分組預賽擊敗陸軍官校、政治大學和成功大學，以分組冠軍之姿晉級，24日下午又以26：5踢退國防大學，尋求衛冕的台灣大學17：7擊敗陸軍官校。台灣大學上半場靠著林頎衡率先達陣，緊接著前德國U20國家隊選手、來台交換生馬努成功突破達陣10：5領先，下半場隊長陳偉定致勝達陣，15：5守住冠軍獎盃，馬努獲MVP殊榮。

台灣大學總教練林威名說，這次國外球隊來台參賽確實刺激到了選手，每場比賽都有不同程度的成長，感謝杜元坤院長舉辦這麼好的比賽提供我們磨練，期待有朝一日也能站上國際舞台。陳偉定表示，「以往我們都只是在國內比賽，尤其是我是念大學才開始打橄欖球，因此感受特別深，這次能擊敗新加坡球隊，證明了我們不輸給國外球隊，謝謝台北市政府、杜院長和所有工作人員，沒有你們就不會有這麼精采的比賽。」

杜元坤在閉幕典禮時強調，「我在全球27個國家擔任教授，我經常很驕傲地告訴別人『我是橄欖球人』這句話深深烙印在我的腦海裡，比賽雖有勝負，但沒有失敗者，只要能站起來迎接挑戰就是永遠的勝利家，感謝你們的努力表現，讓我的人生增添了一筆榮耀。」

台灣大學在元坤盃大專國際橄欖球邀請賽一般組二連霸，台灣大學交換生馬努獲選MVP。圖／元坤運動文創提供
台灣大學在元坤盃大專國際橄欖球邀請賽一般組二連霸，台灣大學交換生馬努獲選MVP。圖／元坤運動文創提供

橄欖球 羅斯

延伸閱讀

HBL／「洋將」對決 能仁混血中鋒心理戰噴垃圾話

PLG／攻城獅奪4連勝 賞鋼鐵人最長9連敗

NBA／克拉克森復出發飆上演逆轉秀 馬卡南：他已經等很久了

NBA／25顆三分彈掃射摧毀快艇 泰托姆：善用球隊優勢

相關新聞

橄欖球／元坤盃拓殖大學奪公開組冠軍 台大一般組衛冕

舉辦第四屆首度有國外球隊參加的元坤盃大專國際橄欖球邀請賽，在經過兩天33場激戰後最終由來自本的拓殖大學21：14擊敗關西...

江宏傑現身運動產業博覽會 樂天女孩魅力四射熱舞

2023台灣運動產業博覽會活動大使、桌球名將江宏傑今天現身松山文創園區，現場粉絲驚呼連連，他開心和民眾一起提前歡度聖誕，...

新鶯出谷音樂會交流演出 7表演團體上陣：明天會更好

社團法人中華文化教育暨體育交流促進會（以下簡稱促進會）從創會以來就期待透過交流活動提升人民生活的幸福感，除了常年舉辦青年籃球賽、排球賽等運動賽事之外，也注入了音樂的元素、藝文的活力。「新鶯出谷」交流音

平鎮高中成軍20年 OB賽眾球星雲集校友回娘家

桃園平鎮高中今舉行棒球隊20周年隊慶展覽及薪傳棒球賽，眾球星雲集，有近200位棒球隊畢業校友攜家帶眷回娘家，學校也頒獎恭...

運動產業博覽會23日開展 谷筱霜、丁華恬美力分享  

2023台灣運動產業博覽會今天正式於松山文創園區橫跨五個倉庫盛大開展，展期自23日起至明年元旦，以「現時動態」為主題，推...

橄欖球／元坤盃首增外隊參賽 杜元坤誓言打造更好平台

由高雄義大醫院院長杜元坤一手催生的元坤盃7人制國際大專橄欖球邀請賽在今年邁入第4屆，並首次有來自日本與新加坡的3支國外球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。