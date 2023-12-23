運動產業博覽會23日開展 谷筱霜、丁華恬美力分享 

2023台灣運動產業博覽會今天正式於松山文創園區橫跨五個倉庫盛大開展，展期自23日起至明年元旦，以「現時動態」為主題，推出光耀世界、即刻登場與產業動態三大展區，今早第一場活動由「美力分享」的女力論壇打頭陣，邀請到兩屆亞運金牌空手道好手谷筱霜以及體操精靈丁華恬，兩人現身對談，現場民眾收穫滿滿，也祝福選手2024年繼續大放異彩。

谷筱霜、丁華恬都是台灣優秀女性運動員代表，並披上國家隊戰袍站上頒獎台，而兩人背後訓練的故事就像所有追夢的運動員一樣努力不懈，但身為女性運動員，不時會被套上刻板印象，兩人在這場分享會當中，針對面臨逆境、挫折，以及生涯榮耀時刻等主題跟現場粉絲與民眾侃侃而談。

丁華恬分享覺得自己最美麗的時刻是充滿自信站上寬十公分的平衡木上，就是發光的剎那，谷筱霜則鼓勵女生除了運動強身外，可以選擇練習武術防身，在運動中找到樂趣；在面對高壓賽事或高強度訓練時，谷筱霜會聽歌與唱歌讓自己放鬆，而丁華恬則喜歡透過手工創作摺紙來讓自己沈澱，找到內心的平靜。兩位女性運動員最後一起鼓勵正在邁向夢想道路的女性選手們與所有女生們，相信自己，勇於嘗試，「妳，也可以！」

2023台灣運動產業博覽會天天都有活動，今天除了美力分享會，下午還有中華職棒冠軍隊味全龍粉絲感謝祭活動，吸引許多棒球迷前來，傍晚則有由知名教練何守正帶來的最熱血的聖誕運動派對，透過動感課程，讓民眾驅寒，享受運動揮汗時刻。

24日運產博代言人桌球人氣名將江宏傑下午1點將現身展區現場，跟民眾一起觀展，另外，下午2點半還有職棒女孩見面會，樂天女孩將用她們的熱情跟民眾互動，傍晚4點起還有街舞祭活動，傳遞滿滿的街舞活力，邀請民眾前來運產博歡度聖誕週末。