羽球／全民羽協公益包場看《BIG》 王齊麟被打動淚崩

《BIG》是導演魏德聖將創作觸角伸展至充滿人文關懷的醫療題材電影，期盼以孩子們天真的視角，訴說一個相互扶持、勇敢抵抗病魔的故事，中華民國全民羽球發展協會在聖誕節前夕與奧運羽球金牌選手王齊麟進行了一場電影包場的公益活動，邀請長春國小羽球隊親師生百餘人一起觀賞這部觸動人心的電影《BIG》。

兒童癌症像是病人裡面最脆弱的一環，他不像成人癌症由後天不良習慣、壓力或飲食等因素導致，而是先天來自遺傳或是不知原因的細胞病變。可是這群孩子本能似的對於活著的渴望，讓他們扛過一次次漫長辛苦的療程，他們甚至會忍住疼痛不說，只怕父母會難過擔心。在醫院裡反覆的出生和死亡，透過生與死的重複交疊，關於生命，少了大人的那些彎彎繞繞，由孩子口中說出來單純卻又直白的話，有時更能震撼人心。

《BIG》代表著什麼? 王齊麟認為這個字代表著獨一無二的自己，每個人的生命都不簡單，第一次和這麼多的國小選手一起看電影，我覺得他們應該都已經體會到當選手這條路有多辛苦，每次比賽要面對輸贏的壓力有多大，但今天從電影中看到這些正在和病魔拚生死的孩子們，一定能給大家帶來更多力量，也讓我們更珍惜能擁有健康的身體在場上拚搏的每一次機會。

「看到感人的地方，我裝作若無其事趕快拿打包的漢堡起來吃，想說這樣應該能轉移焦點，沒想到還是哭了好幾次。」王齊麟看完電影自己笑著說，「我和范逸臣原本就是朋友，剛好這段時間在台灣，當然要支持。而且一部好的電影不只能感動人，也會影響人，我相信我們都在短短的兩個多小時內受到很深的啟發。」

映後，電影主演范逸臣也偕同片中飾演一家人的田中千繪、郭大睿，以及周厚安驚喜現身向觀眾致謝，長春國小校長李奕寬也感謝全民羽協及王齊麟的安排，生命教育無論對大人或小孩而言都是重要的課題，這是在寒冷的聖誕節前夕，送給這群體育班的孩子及家長一份最溫暖的禮物。