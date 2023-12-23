運動產業博覽會 「美力」放電到跨年

2023台灣運動產業博覽會今天起至明年元旦，在松山文創園區五個倉庫開展，其中三大展區也在昨天的開幕典禮後搶先曝光，「拳后」林郁婷這次出借亞運奪金紀念品供展覽，也到場欣賞自己的展示品，不過，對於過去都放在家中的紀念品將讓民眾欣賞，也讓她笑稱心情很複雜。

台灣運動產業博覽會，今年以「現時動態」為主題，推出光耀世界、即刻登場、產業動態三大展區，其中光耀世界展示我運動好手在國際賽事奪下佳績的事蹟與紀念文物，即刻登場以近年台灣業餘、職業與學生運動發展為主題，產業動態則是匯聚運動科技企業品牌及新興科技在運動領域的應用等。

教育部部長潘文忠表示，今年是台灣運動選手表現傑出的一年，希望透過博覽會讓國人感受選手永不放棄的精神，以及台灣運動產業的發展。

體育署署長鄭世忠表示，今年博覽會重點放在國際三大賽會上，希望讓民眾看到選手成就以及感受到選手在場上的拚勁，至於在另外兩大展區也會有很多業餘、職業運動文化、國人研發科技產品等，值得民眾攜家帶眷觀賞。

運動產業博覽會將推出多項活動，包括谷筱霜、丁華恬將在今天進行「美力分享」，PLG領航猿隊球星、樂天女孩明天接力登場陪民眾過耶誕，31日舉辦跨年預熱演唱會。