體育推手獎 中信金控榮獲6大獎

中國信託金融控股公司力挺台灣體育發展，在昨天舉行的體育推手獎表揚典禮中第13度獲獎，旗下子公司中國信託商業銀行與台灣人壽保險公司皆獲頒贊助類金質獎、長期贊助獎及推展類銅質獎等6大獎肯定。

中國信託銀行力挺在台灣舉辦的國際賽事，今年獨家冠名贊助2023年第五屆世界棒球經典賽A組預賽，吸引近12萬名球迷進場觀賽。日前則贊助剛落幕的第三十屆亞洲棒球錦標賽，「世界全壘打王」王貞治更來台為台北大巨蛋投出深具歷史意義的第一球，創造棒壇經典時刻，中國信託攜手逾10萬名球迷見證台北大巨蛋首場國際賽事，助攻台灣躍上世界舞台。

昨天舉行的體育推手獎表揚典禮，行政院政務委員林萬億頒發獎座予中國信託金控副總經理林永勝及台灣人壽副總經理孫紀蘭，並感謝企業做為幕後英雄，讓選手無後顧之憂地上賽場拚戰。

中國信託為全台首家支持棒球、籃球及電競共三支職業運動隊伍的企業，擁有中信兄弟棒球隊、新北中信特攻籃球隊、中信飛牡蠣電競戰隊三支職業隊，亦為全台首家支持五級棒球運動的企業，長期贊助中信兄弟、台中市城市棒球隊、中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，並以「愛接棒計畫」扶植偏鄉少棒及青少棒球隊；此外，還扮演幕後推手培育高球女將站上國際舞台揮桿，目前「中國信託女子高爾夫之星」女將共15名。

台灣人壽則首創「祖孫三代健走」，透過家庭支持力量鼓勵全民養成健走習慣，12年來逾1100萬人次參與，健走里程累計近40萬公里，相當於繞行台灣362圈。中信金控也期盼拋磚引玉號召更多企業同行，為台灣體壇築起最堅強後盾。