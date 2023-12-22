運動產業博覽會明開幕 林郁婷看自己展品直呼心情複雜

2023台灣運動產業博覽會明天起至元旦，將在松山文創園區五個倉庫開展，今天也率先舉行開幕典禮與媒體導覽日，這次也出借亞運奪金紀念品進行展覽的「拳后」林郁婷也到場欣賞自己的展示品，不過對於過去都放在家中的紀念品將讓民眾一同欣賞，也讓她笑稱心情很複雜。

相隔3年再度舉行的台灣運動產業博覽會，今年以「現時動態」為主題，推出光耀世界、即刻登場、產業動態三大展區，其中光耀世界主要展示我國運動好手在國際賽事奪下亮眼佳績的相關事蹟與紀念文物，即刻登場則以近年台灣業餘、職業與學生運動發展為主題，產業動態則是匯聚運動科技企業品牌以及新興科技在運動領域的應用等，希望邀請民眾一同用運動回顧2023年、迎向2024年。

而今天運動產業博覽會也率先舉行開幕典禮以及媒體導覽，包括教育部部長潘文忠、體育署署長鄭世忠、中華奧會主席林鴻道都到場參與，並在專業人員解說下參觀各展區，一同回顧台灣運動產業的發展過程以及中華健兒在過去一年的亮麗表現。

潘文忠表示，今年是台灣運動選手傑出表現的一年，政府也積極投入台灣體育運動發展，包括持續推行黃金計畫、國訓中心環境整理以及運科中心成立，希望透過這些基礎讓選手有好表現。

對於今天在光耀世界展區看見今年世大運、亞運、亞帕運我國好手的紀念文物，潘文忠也坦言相當感動，「這些都是展現選手堅持到底不放棄的精神，包括滑輪溜冰的最後一腳、輕艇的急起直追、拳擊受傷後留下的英勇血跡，希望國人能夠透過這次運動產業博覽會一同感受台灣選手比賽過程和永不放棄的精神，也期待2024年能夠有更好表現。」