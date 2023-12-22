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影／讓安洗瑩措手不及！戴資穎精彩殺球入選最佳好球
我國一姊戴資穎日前擊敗西班牙前球后馬琳（Carolina Marín），奪下羽球年終總決賽冠軍，日前先入選年終賽最佳反手拍，今天又入選年終賽最佳殺球。
戴資穎在年終總決賽2度對上南韓球后安洗瑩，分組賽最後一場以17：21、15：21直落二不敵安洗瑩，但仍以2勝1敗戰績晉級。小戴在4強戰復仇成功，以19：21、21：15、22：20逆轉擊敗安洗瑩。
戴資穎在分組賽最終戰第2局以6：7落後，安洗瑩把球吊到後場，小戴擊球動作隱蔽，讓對手無法判斷往何處攻擊，隨後小戴快速殺向對角，讓安洗瑩完全措手不及，只能定在原地看球落地。主播大讚這是完美殺球，最終也入選年終最佳殺球美技之一。
最佳反手拍美技則是在女單決賽次局，當時小戴以16：13領先，發球後兩人在網前對抗，馬琳放小球後，小戴打出角度犀利的反手拍勾對角，落點十分精準，讓馬琳措手不及，只能望球興嘆，小戴則相當振奮。
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