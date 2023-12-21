響應世界籃球日 國民黨盼青年投「藍」

國民黨副主席連勝文一襲黑色勁裝與球褲，在台北市議會籃球場上奮力投籃，在三分球空心破網時，還會比出「3」的慶祝手勢，顯得十分投入。國民黨21日響應「世界籃球日」，不分區立委候選人丁瑀表示，希望民眾能多運動外，也要投「藍」，用大號「3」分球逆轉戰局。

現場也邀請國民黨不分區立委候選人、區塊鏈專家葛如鈞、發言人楊智伃，台北市議員柳采葳、詹為元與耿葳助陣，眾人也分成3隊比3對3籃球，連勝文不時在禁區抓籃板，一會兒在三分線出手，現場氣氛相當活潑。

連勝文笑說，打籃球有益身心健康，希望在世界籃球日的同時，推廣籃球以外，也要多投「藍」。他形容說，選舉也像籃球比賽一樣，不到最後一刻不會分出勝負，他認為侯康配也可以投出超大號的逆轉三分球，贏下比賽。

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