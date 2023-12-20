足球／國小世界盃邁入第5屆 協和、東里喊話拚連霸

邁入第5屆的國民小學足球世界盃將在25日於嘉義縣展開預賽賽程，今天舉行的記者會中包括上學年男子組冠軍台中市協和國小、女子組冠軍花蓮縣東里國小都派代表出席，並誓言將冠軍留下，而本屆賽事共計有784隊報名參賽，再創賽事新高。

由體育署主辦、中華民國迷你足球協會承辦的國小世界盃今年邁入第5屆，體育署主任秘書呂忠仁表示，體育署自108年推動國小世界盃至今，從首屆400多隊到今年已成長到784隊，就是希望足球能從基層扎根，培育愈多人才，未來能夠透過國際足球賽事讓世界看見台灣。

而今年報名隊伍數再度創新高，男生組球隊有515隊、女生組有269隊，共計784隊報名，且全台22縣市均有隊伍報名參賽，其中包括去年男子組冠軍台中市協和國小、女子組冠軍花蓮縣東里國小也都將力拚衛冕。

迷你足球協會理事長黃永志代表屏東貼上拼圖。圖／中華民國迷你足球協會提供

其中來自花蓮縣富里鄉的東里國小，雖然全校僅有68位學生，但就有4、50人投入足球運動，每天下課學生的休閒也就是到球場上踢球，校長鍾佳慶說：「我們學校雖然沒有田徑場和操場，但有一個5人制足球場，體育署也提撥經費讓我們建設一座8人制的人工草皮足球場，未來我們也希望成為花蓮南區足球重鎮，但首要目標就是先把今年冠軍留下。」

至於台中市協和國小去年奪冠班底雖然都已經畢業，今年必須以全新面貌登場，不過在日前結束的YAMAHA CUP協和也奪下隊史第四冠，教練許忠全說：「今年我們實力還是很不錯，球員目標也一致就是把冠軍留下，不過五人制足球賽與國小世界盃的賽制是一刻都不能放鬆的，從開賽第一分鐘到最後一分鐘都必須要謹慎處理。」

今年國小世界盃首場預賽將在25日率先由嘉義縣開踢，今年嘉義縣共計有75隊報名，為全台參賽隊數隊多的縣市，而能搶進全國複賽的門票只有10張，全國複賽將於明年4月22日至30日於屏東大學辦理，全國總決賽則預計在明年6月7日至10日於在台北田徑場登場，屆時將掀起一波國小世界盃足球熱潮。