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羽球／戴資穎連8年破8萬分歷史首見 將挑戰大馬賽史上最多冠

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎。圖／Badminton Photo提供
戴資穎。圖／Badminton Photo提供

我國一姊戴資穎日前勇奪生涯第4座年終賽女單冠軍，她的年度積分也重回9萬大關，成為史上首位連8年積分破8萬的女單球員。

戴資穎2016年11月登上球后，該賽季結束後積分為8萬4611分，此後連8年積分未低於8萬，2018年和2021年的積分都突破10萬，2021年因疫情影響，2019年和2020年積分保留。小戴曾達到10萬8800分，創女單史上最高。

2024年BWF首站賽事為超級1000系列馬來西亞公開賽，將在1月9日展開，小戴要挑戰個人賽史第5冠，追平女單最多冠紀錄，這項紀錄由中國名將張寧保持。

昨天籤表出爐，小戴為女單第4種子，首輪對陣華裔美籍張蓓雯，次輪可能碰上泰國布莎南（Busanan Ongbamrungphan），8強對中國何冰嬌，如果晉級4強，預計會遭遇中國一姊陳雨菲。由於小戴明年退休，這將是她在馬來西亞公開賽的「最後一舞」。

戴資穎 小戴

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