馬術／與馬共舞 陳怡如從選手到國際總會委員

個子嬌小、身材纖細，講話非常溫柔，偶爾講到激動處時會冒出一些可愛的閩南語，但一提到熱愛的馬術運動，語氣及眼神就會變得熱情且堅定，桐化學股份有限公司的總經理陳怡如還有著馬術選手的「斜槓」身分。

「我的生活不是在公司上班，就是在馬場。」除了自家公司的工作，陳怡如還是專業馬術選手，同時也考取馬術的教練、裁判資格，今年更開始擔任中華民國馬術協會副理事長，並在上月正式當選為國際馬術總會（FEI）提名委員會的委員之一。

陳怡如接觸馬術運動其實是無心插柳的意外，她從小就是田徑、游泳選手，也參加過許多比賽，因此對於體育運動並不陌生，長大後到國外念書時需要選修體育，因此接觸馬術。

大學就讀獸醫系的陳怡如，一直很喜歡動物，在接觸馬術之後她曾向父親提出希望能擁有一匹屬於自己的馬，不料卻遭到父親拒絕，於是一直到出社會，她靠著自己工作賺錢有能力之後，才買下第一匹屬於自己的馬，也正式開啟馬術選手生涯。

「其實我很感謝我的父親，我需要透過努力才擁有自己的比賽的馬，因為得來不易，所以我非常珍惜、尊重我的馬。」現在的陳怡如除了在公司上班的時間之外，剩下的時間不是出國比賽，就是在馬場訓練、照料自己的馬。陳怡如形，容她與馬匹之間的關係是最好的朋友、最合作無間的夥伴、最疼愛的孩子，永遠不會想要背叛的戰友，她說：「我每次都笑說，當我有什麼不好的時候，只要看到我的馬就什麼都變好了。」

回到台灣後，陳怡如除了繼續參與馬術比賽，也憑藉著優秀的外語能力，曾經擔任中華民國馬術協會國際組組長，負責協會辦理國際講習會以及各項國際賽事、會議等事務，並負責協會與國際馬術總會、國際運動組織以及國際裁判的溝通橋樑。透過這份工作，讓陳怡如累積豐富的馬術規則及專業知識，開始考取馬術裁判的證照，也有機會認識、接觸到國際馬術總會的工作。

陳怡如非常感恩自己有機會能參與馬術總會的工作，也希望有更多的人有機會能加入總會的裁判、技術委員會等相關工作。她提到，透過參與國際事務累積經驗及人脈，對於台灣選手及協會在國際賽事遇到紛爭或困難時，才知道如何提出申訴及維護自己的權益。

「我很感謝我能找到自己真正有熱情的事情，所以在做這些事情時並不會覺得累。即使身體很累，但我的心很快樂。」現階段陳怡如想繼續享受當選手的快樂，希望把握選手的黃金時期，帶著她的馬匹及團隊，繼續征戰國內外的賽事爭取更好的成績。未來陳怡如也期許，透過自身在國外的參賽經驗以及在國際賽事判決評分的經驗，繼續鑽研裁判工作，面對選手挑戰判決時，能更有底氣的給予建議及回饋，進而提升國內賽事水平。

作為馬術選手，陳怡如認為馬術運動之所以美好，是在於人與馬匹之間相處的過程，彼此相互陪伴、成長、訓練以及培養默契，並在最後一起達成共同的目標；她也藉著採訪機會推廣馬術運動，鼓勵大家有機會的話一定要體驗看看，「騎馬不僅可以踏青、跟動物互動，還可以燃燒大量卡路里，騎馬真的很開心、很好玩的。」